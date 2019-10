Denuncian hurtos de pertenencias dentro de carros en predio de PNC en San Miguel

Manuel López regresaba de departir una noche con sus amigos y tras tomarse unas copas manejaba de regreso a su casa, pero en un lugar de San Miguel golpeó el carro de una señora y al considerar que el choque aparentemente no era considerable decidió continuar su camino.

Con lo que López no contaba era con que la víctima lo seguiría hasta la entrada principal de su colonia y horas más tarde la señora llegaría acompañada de agentes de Tránsito Terrestre de la PNC, para tratar de solucionar el problema del choque de su carro.

Inicialmente le pedían $600, pero como no acordaron nada, la Policía llevó la grúa y el vehículo fue trasladado hacia el famoso predio.

Ahí comenzó un calvario para recuperar su carro y para su bolsillo, ya que López terminó gastando cinco veces más de lo que le había pedido la señora.

El denunciante tuvo que asumir el costo del alquiler de la grúa ($150) y luego pagar $1 diario por el periodo que estaría depositado su carro en el predio.

Noventa días después del decomiso llegó a recoger el vehículo ,y para sorpresa de López, el pick up estaba completamente desmantelado, algo que él ya intuía, pues el día que su pick up entró al depósito ya no llevaba la reproductora de discos. " Ya no iba el aparato, se lo arrancaron antes de que llegara al depósito en el transcurso de la grúa y algunos accesorios de adentro y objetos que andaba", afirma.

Otro caso es el Karla (nombre ficticio), quien dejó su vehículo estacionado frente a su casa, ubicada en la colonia Kury, en la ciudad de San Miguel, y sus vecinos llamaron al Sistema de Emergencia 911 informando que en la zona había un carro abandonado, por lo que agentes de la Policía de Tránsito llegaron con una grúa y se lo llevaron.

"Los mismos vecinos dicen que los policías abrieron el carro y encontraron ropa de mujer, zapatos, y unos accesorios para teléfono. Ellos agarraron todo lo que había en el carro y lo tiraron a la cama de la patrulla y volvieron a cerrar el vehículo y lo subieron a la grúa", comentó Karla, quien denuncia que los agentes le hurtaron sus pertenencias.

La denunciante agregó que al llegar al depósito de vehículos decomisados ubicado en el municipio de Uluazapa (San Miguel) ya no encontró sus pertenencias y al reclamarlas, le dijeron que desconocían si el automóvil había sido abierto.

Adí Cruz, jefe de la Policía de Tránsito Terrestre de San Miguel, dijo que el ingreso al predio se vuelve fácil para los delincuentes, pues el terreno solamente cuenta con un cerco como protección.