Denuncian hurtos en mercado municipal

Carolina (nombre cambiado) llegó el viernes de la semana pasada a realizar sus compras al mercado municipal de San Miguel, como ya es costumbre para hacer el almuerzo del fin de semana. Contó que se encontraba en una venta de mariscos ubicada en la zona conocida como El Tamarindo, cuando abrió su cartera y se dio cuenta de que no andaba su monedero, se sentó en un banco y pacientemente sacó su cosmetiquera, unas facturas que tenía que ir a pagar al banco y se percató de que su cartera estaba rota.

“Empecé a hacer memoria y trataba de recordar si la había dejado en la casa, pero eso era imposible. Me sentí angustiada porque ahí andaba todo el dinero, tenía que ir a pagar al banco, y yo pensaba que por mis mismos nervios no podía encontrarla, pero en eso vi que tenía una rajadura como que la habían hecho con un cuchillo, ahí dejé de buscar”, indicó.

Agregó que cuando entró al mercado compró verduras y frutas, por lo que sospecha que le hurtaron el monedero cuando caminaba por los puestos del mercado #1.

Otro caso similar ocurrió el miércoles de esa misma semana, cuando dos jóvenes abrieron la cartera de una señora y le sacaron su celular. La mujer narró que sintió que le tocaban el brazo derecho, pero debido a la aglomeración que había no pudo darse cuenta de que le abrieron el ziper del bolso y le sacaron el aparato.

“Yo vi dos jóvenes que me tocaban la cartera, pero no puse atención porque no pensé que pasaría eso. Tampoco que iban a ser tan rápidos y abrir el ziper, meter la mano y sacarme el teléfono, pero sí que son bien hábiles para eso (hurtar)”, comentó.

Los delincuentes aprovechan la aglomeración que se hace a diario en el centro del mercado para sustraer las pertenencias de las personas sin que estas se den cuenta.

Al preguntarle a las vendedoras del mercado, si conocen casos de personas que han sido víctimas de hurto, recordaron que hace dos semanas le sacaron el teléfono celular a un hombre mientras compraba verduras. “Eso se da acá siempre, los clientes tienen que andar con cuidado y ojo al cristo. Hace dos semanas a un cliente le sacaron el teléfono cuando me compraba verduras”, contó Patricia Hernández, vendedora de verduras.

La PNC informó que hace tres meses un hombre interpuso la denuncia luego de que una mujer y un menor de edad le robaron el teléfono en el mercado. La forma de operar de los sujetos era aparentar ser vendedores ambulantes y cuando los clientes estaban descuidados les hurtaban los teléfonos. Al respecto el jefe del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Miguel, Carlos Noé Vásquez, dijo que no han recibido denuncias de hurtos ni robos en el mercado.