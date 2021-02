Denuncian impago salarial y despidos

Más de 150 empleados de la empresa constructora H&H, subcontratada por el proyecto FOMILENIO II, fueron despedidas sin prestaciones de ley, según manifestó ayer un grupo de trabajadores.

"Los recibos (de pagos) son por más $1,000 o de $600, depende del tiempo (trabajado), pero nos han pagado casi $290, solo el pago de la quincena; no hay más, así han venido varios compañeros y se van molestos por esta situación. Algunos teníamos de trabajar más de un año, otros meses, y a todos por igual no nos dieron nuestro tiempo", mencionó Sandra Delgado, despedida el 31 de enero.

Desde el lunes fueron citados los trabajadores a las oficinas de la constructora ubicadas sobre la carretera del Litoral, en las cercanías de la Plaza de Cocos, en San Luis Talpa, La Paz, varios grupos llegaron ayer, para firmar su liquidación. Todos los empleados se quejaron por el pago recibido, de parte de la empresa.

Los exempleados lamentaron que el Ministerio de Trabajo no les haya apoyado en la gestión por obtener indemnización, mencionaron que algunos interpusieron la denuncia, pero hasta la fecha, no recibieron solución a la problemática.

"Ya fueron algunos compañeros y le dijimos a la abogada (encargada de la empresa) que (otros más) íbamos a poner la demanda, ella muy sarcástica nos dijo que en el Ministerio de Trabajo no nos iban a hacer caso, que no perdiéramos el tiempo, desconocemos porque dijo eso, pero nos indigna que nos traten así, muchos contábamos con esa indemnización y no la pagaron", mencionó Adonay Martínez, recién despedido de la constructora.