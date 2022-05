Denuncian incremento de tasas municipales

Habitantes y comerciantes del municipio de El Congo, en Santa Ana, denunciaron su descontento ante el repentino incremento a las tasas municipales por parte de la administración actual de la alcaldía de esa localidad encabezada por Wilfredo Ramos, del partido Nuevas Ideas.

De acuerdo con diversos comerciantes de la zona céntrica del municipio, el aumento de la contribución económica sobrepasa el 50 %. Detallaron que los negocios del mercado municipal cancelaban $25 mensuales y que se les ha notificado que el pago será de hasta $100, o más.

"Cuando yo llegué (a la alcaldía) a pagar el impuesto de marzo me entregaron un papel que decía que de abril debía pagar $105. Y ni se gana tanto ¿de dónde voy a sacar ese dinero? No es justificable el aumento porque nosotros no obtenemos beneficios como seguridad o sanitarios (en el mercado) dignos para que le cobren eso", comentó una comerciante.

El aumento de las tasas municipales incluye comercios, viviendas particulares e incluso iglesias, entre ellas, una congregación que expuso que anteriormente pagaba $14 deberá a partir de abril cancelar $61.12 mensuales.

Lamentaron que la municipalidad no les notificara previamente sobre este aumento y les explicara las razones de la decisión tomada. Aseguran que solicitaron en repetidas ocasiones dialogar con Ramos para conocer más detalles, pero hasta el momento no han sido atendidos.

"El problema es que no nos notificaron, nos acercamos a la alcaldía, enviamos cartas y él (alcalde) no nos atiende. Una vez nos dijo de manera prepotente que esto no iba a cambiar, leyó el código municipal y que si no queríamos, que entregáramos los puestos. Estamos insatisfechos", agregó Carlos Marroquín, afectado.

Por su parte el alcalde, Wilfredo Ramos, se limitó a contestar que "no ha recibido ninguna denuncia".

No obstante, a través de sus redes sociales, confirmó que a partir del 7 de abril deberán cancelar $0.20 más por metro cuadrado de los negocios. Sin embargo, los denunciantes aseguran que esta cuota agregada será cobrada diariamente, lo que agrava su situación.

"Nunca han pagado lo real, a muchos se les ha subsidiado la electricidad, se les ha pedido que se pongan al día (pagos) y no lo hacen, y mantienen su nivel de irresponsabilidad", publicó Ramos en su cuenta de Facebook.

En julio de 2021, este medio confirmó que tras dos meses de tomar posesión de la alcaldía, Wilfredo Ramos propuso un incremento en gastos de representación por $1,300 hacia su persona, el cual fue aprobado por el concejo municipal y pasó a devengar $3,700.