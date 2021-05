Denuncian inestabilidad laboral en alcaldías de nuevas ideas

Un memorando fechado el 3 de mayo y firmado por el coronel Luis Alberto Vega, nuevo director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), solicita la renuncia de los agentes contratados entre 2018-2020, período del exalcalde Ernesto Muyshondt.

Dos agentes del CAM confirmaron la autenticidad del documento, que circuló por redes sociales, y aseguraron que los jefes lo han distribuido para tratar de convencerlos que firmen.

"No conozco los motivos y hasta yo, que no soy de ese período, estaba pensando que ojalá no nos quiten el trabajo", dijo un agente, quien solicitó anonimato.

Otros empleados administrativos denunciaron que el alcalde Mario Durán les llevó cartas de renuncia para que firmaran.

“No nos han dicho nada, lo que sabemos es que a las 9:00 p. m. (de ayer martes) va a sesionar el Concejo Municipal y van a determinar”.



Empleada municipal, de San Marcos.

LA PRENSA GRÁFICA buscó en la comuna reacciones del alcalde, pero este esquivó dar declaraciones. Lo ocurrido en San Salvador, comprobó LA PRENSA GRÁFICA, no es un hecho aislado, y otras comunas gobernadas por Nuevas Ideas han amenazado con despidos o forzado a los trabajadores a que firmen libros de entrada y salida, pero sin permitirles ejercer labores.

INESTABILIDAD LABORAL

En San Marcos, más de 60 empleados municipales que no pueden ejercer sus labores, aseguran que desde la llegada de la alcaldesa electa de Nuevas Ideas, Julia Andrade, les han dicho que la comuna continúa en "traspaso de mando", algo que debió ocurrir el 1 de mayo.

"Como empleados desconocemos nuestra situación, porque solos nos pasan un libro para firmar entrada a las 8 de la mañana y no nos dejan ingresar, pero tenemos que firmar de salida a las 4 de la tarde, como que hemos hecho la jornada", dijo una empleada afectada.