Denuncian inundaciones en gripario del ISSS de Zacatecoluca

Usuarios de la unidad de emergencias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Zacatecoluca, en La Paz, denuncian que son atendidos en el gripario bajo condiciones inadecuadas porque cada vez que llueve se mojan debido al daño en el techo de la estructura y reducido espacio.

El lugar está improvisado con canopis y ubicado en la zona donde se guardaba la ambulancia. "No es justo que nos atiendan en estas condiciones, llegué con gripe y en vez de sanarme me enfermé más porque me mojé toda. Le dicen gripario pero más parece gallinero", dijo María Martínez, usuaria del ISSS.

El personal médico y de enfermería mencionó que en reiteradas ocasiones pidieron a las jefaturas que mejoren las condiciones, "la de farmacia (empleada) viene con sombrilla a dejar la medicina y otra compañera se encarga de sacar el agua", dijo una trabajadora.