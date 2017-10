Denuncian jornada irregular en escuela

En el Centro Escolar Cantón El Tránsito, de Bolívar (La Unión), el calendario escolar 2017 no se ha desarrollado como manda el Ministerio de Educación (MINED), pues hay irregularidad en las jornadas diarias.

Según algunos padres de familia, durante este año el docente asignado se ha ausentado varios días por semana, lo que implica que los estudiantes no reciben de manera regular sus clases; incluso, recientemente LA PRENSA GRÁFICA verificó que la institución educativa estaba cerrada en día hábil.

Algunos estudiantes consultados en esa ocasión dijeron que el día anterior el docente solo les había expresado que no habrían clases al siguiente, y no dio mayor justificación. Agregaron que esa misma situación se ha dado en repetidas ocasiones este año.

“El profesorado aquí como que no es muy bueno, siempre los niños vienen y se regresan para la casa, porque los profesores no vienen y no cumplen. A saber por qué es”, afirmó Gilberto Reyes, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO).

Según pobladores del cantón El Tránsito, a la escuela asisten más de 25 alumnos de primero y segundo ciclo, residentes del cantón, pero también llegan niños del cantón El Llano, de Yucuaiquín. Las clases se imparten solo en el turno de la mañana.

Algunas madres que pidieron no revelar su identidad aseguraron que la irregularidad comenzó hace poco más de un año, cuando fue asesinado un pariente del maestro, aunque el caso no ocurrió cerca de la escuela.

También agregaron que en la comunidad ha habido problemas de inseguridad, debido a la presencia de pandillas en un cantón del municipio vecino, lo que ha generado que muchas familias abandonen la zona.