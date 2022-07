Denuncian la captura arbitraria de líder indígena

Familiares y organismos nacionales denunciaron la captura arbitraria durante el régimen de excepción de Santos Adolfo Zetino, de 56 años, quien es conocido como "Tata" de la comunidad indígena del municipio de San Antonio del Monte, en el departamento de Sonsonate.

Según expusieron, Zetino, fue capturado la mañana del domingo por agentes de la Policía mientras en su vivienda ubicada en la comarca San Ramón de esa localidad. Al mismo tiempo, la Policía detuvo a su hijo, Alexander Zetino, quien elaboraba pan en la misma casa.

"Los agentes vinieron y le pidieron el DUI, luego se retiraron a la calle a conversar y después de unos minutos regresaron y dijeron que se lo llevarían (a Santos Zetino) detenido para revisión", denunció un familiar.

Zetino es reconocido como guía espiritual de la tribu Náhuat Pipil de la comarca San Ramón y dirigente de la Asociación Nacional Indígena Madre Tierra El Salvador (ANIMATE). Además, es uno de los sobrevivientes de la masacre de Las Hojas, ocurrido en 1983.

Añadieron que durante el régimen de excepción, las autoridades han capturado a cinco hijos del líder indígena a pesar de no contar con antecedentes penales y no estar vinculados a estructuras delincuenciales.

Debido a las presiones sociales realizadas a través de plataformas digitales, Zetino fue liberado en horas de la noche del domingo. No obstante, afirmaron que no les justificaron su detención. Además, los hijos de Santos no fueron liberados.

"Gracias al creador me lograron sacar (liberar). Gracias al apoyo de todos y onegés internacionales", expresó Santos.

No es la primera ocasión que se registra una captura de líderes de comunidades o sindicalistas durante el régimen. Algunos han logrado recuperar su libertad tras presiones sociales a través de las redes sociales.