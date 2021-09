Denuncian mal estado de sanitarios

Vendedores del mercado municipal número II de Ahuachapán se quejaron porque suman aproximadamente 24 días sin el servicio de los baños públicos, situación que les afecta su economía y su salud.

"Tenemos más de 24 días sin el servicio. Nos toca ir a pagar más a una sala de belleza que nos cobra $0.50, por lo que aquí (mercado) pagábamos $0.15. A veces ni tomamos agua y llegamos con mal de orín a la casa. Nos vamos a enfermar de las vías urinarias y riñones, por eso, me voy más temprano para mi casa", expresó una vendedora que prefirió el anonimato.

Agregó que es primera vez que se quedan sin el servicio de los baños en el mercado: " tengo 26 años de trabajar en el mercado y con ninguna otra administración nos había pasado eso", enfatizó.

"Vamos hasta el otro mercado y nos cobran $0.20, y a veces estamos bien atrasadas con la venta y hay que aguantar las ganas, esos nos puede enfermar. Pedimos a la municipalidad que nos solucione lo más pronto posible", indicó Vania Olla, vendedora de comida.

Por su parte, Juan Carlos Zepeda, alcalde de Ahuachapán, explicó que el problema se debe a que los drenajes de aguas negras están obstruidos y que ya están ejecutando trabajos más estructurales.

"Todas las tuberías de agua negra de la parte del parque Francisco Menéndez están obsoletas, no están tapadas, ya no sirven, en los últimos 50 años no las habían cambiado. Con ANDA estamos cambiando los tubos", dijo el funcionario.