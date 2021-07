Denuncian más de 60 despidos en alcaldía

Empleados y personal despedido de la alcaldía de Sonsonate denunciaron que la administración municipal encabezada por Rafael Arévalo, del partido Nuevas Ideas, ha incumplido el pago de sus indeminzaciones.

Afirman que en la alcaldía han habido al menos 60 despidos sin motivo comprobable, y que algunos trabajadores han sido sometidos a medidas de presión para forzarlos a interponer su renuncia.

Los denunciantes, quienes pidieron no ser identificados, han interpuesto varias demandas judiciales contra el alcalde Arévalo.

"Ellos me dijeron únicamente que ya no contarían con mis servicios. Hubieran reconocido el tiempo laboral y así estuviéramos bien, pero la humillación y no reconocernos nada, no es juto. Somos muchos los que estamos en esta situación. Están violentando las leyes, muchos hemos ya acudido a las instancias judiciales, y nunca se presentan los representantes de la alcaldía", expresó.

Afirmaron que entre los afectados hay jefaturas, auxiliares, promotores, personal del área de desechos sólidos, entre otras. Algunos comentan que tenían más de 10 años laborando para la municipalidad. Trabajadores dijeron que en su momento acudieron al ministerio de trabajo, pero su petición de respaldo hasta el momento no ha sido atendida.