Denuncian nuevos despidos en alcaldías de Izalco y Santa Isabel Ishuatán

Al menos 25 personas fueron despedidas de la alcaldía de Santa Isabel Ishuatán y otras 24 de la municipalidad Izalco, ambas del departamento de Sonsonate.

En el caso de Santa Isabel Ishuatán, la administración actual del partido GANA confirmó que los empleados despedidos laboraban en las áreas administrativas y operativas y que esto se debe a la falta de fondos. Justificaron que esto servirá para disminuir los gastos en pago de planillas ante la reducción del FODES.

"No hubiéramos querido hacer eso, pero por la reducción del FODES y al ser alcaldías pequeñas los fondos propios no alcanzan. Esa fue una de las razones principales para quitarlos, porque no hay de donde poder pagarles", dijo una fuente municipal, que pidió no mencionar su nombre ni su cargo.

Al respecto, el alcalde Juan Portillo, a través de un video alegó que la alcaldía se encuentra en una crisis financiera debido a una deuda heredada de $3 millones.

Mientras que en Izalco, 24 empleados, en su mayoría administrativos, fueron cesados el pasado 29 de diciembre.

Los afectados aseguraron que el concejo municipal no les dio una justificación sobre sus despidos. La alcaldía izalqueña, gobernada por Nuevas Ideas, informó que los empleados fueron separados por la finalización de su contrato. Afirmaron que se trató de una renovación del personal y que han hecho nuevas contrataciones.