Denuncian nula investigación sobre muerte de reo

Han pasado ya casi seis meses desde que Miguel de Jesús Herrera falleció por un supuesto accidente en el interior del Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana, y desde que lo enterraron en una fosa común sin avisarle a ninguno de sus familiares. Y aunque su caso se hizo público en febrero debido a una publicación de LA PRENSA GRÁFICA, las autoridades siguen sin investigar qué fue lo que en verdad sucedió y quiénes fueron los responsables.

Deysi, hermana de Miguel, dijo el pasado jueves 10 de junio que después de la publicación del caso buscó la ayuda de instituciones como la Dirección General de Centros Penales (DGCP), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Las tres se comprometieron a investigar lo sucedido, pero con el paso de los días eso no pasó.

"Yo les rogué a los de Derechos Humanos porque ellos me dijeron que podían ayudarme, pero luego dijeron que no. En Fiscalía desde un principio me dijeron que no se podía hacer nada más porque en el expediente está que mi hermano ya murió y solo con eso basta. Yo les dije que quería una investigación, pero me dijeron 'qué vamos a investigar si ya está que su hermano murió'. En Centros Penales me dieron un número y al principio me contestaban, pero después me bloquearon", expuso Deisy.

Desde un inicio Centros Penales y Fiscalía negaron información sobre el caso y LA PRENSA GRÁFICA intentó conocer los avances de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que prometió revisar lo sucedido. Se les pidió información desde el martes 8 de junio hasta el jueves 10, pero no brindaron datos.

NUEVOS INDICIOS

Deisy dijo que a finales de marzo recibió un mensaje en Facebook de un excompañero de su hermano en el penal y le aseguró que Centros Penales le mintió sobre lo sucedido con Miguel. Incluso le reveló las razones por las cuales ninguna institución quiere ayudarle.

"Me dijo que los custodios le habían agarrado odio a mi hermano y me dijeron que a cada rato lo tenían aislado. En una ocasión lo golpearon tan fuerte que lo mataron. Me dijo que lo enterraron en el mismo penal, a la par de una zona que le dicen 'la Pecera'", expuso.

Deisy ha pedido que le dejen exhumar el cuerpo de su hermano que supuestamente estaba enterrado en una fosa común en Santa Ana, para corroborar la versión del excompañero de Miguel, pero las autoridades no se lo han permitido.