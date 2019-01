Denuncian ola de asaltos en Villa El Refugio

Habitantes de colonias del municipio de Villa El Refugio, en Ahuachapán, denunciaron que desde hace varias semanas sujetos que se conducen en motocicletas se dedican a robar, sobre todo a mujeres y pasajeros que esperan abordar algún autobús en la carretera Panamericana.

Silvia Herrera, residente en el barrio El Calvario, comentó que fue víctima de los asaltantes cuando regresaba de Santa Ana a bordo de un autobús de la ruta 210. "Eran como las 6 de la tarde cuando me asaltaron en la parada que está poco antes de la pasarela. Son dos hombres, uno que se quedó en la moto y otro que se me acercó y me dijo que le diera el celular, que ya sabía que tenía un teléfono y el dinero que andaba", comentó la mujer, explicando que uno de los sujetos le apuntó con un arma de fuego.

Otro de los afectados por los asaltos es Rubén Molina, que manifestó que los delincuentes se le acercaron cuando regresaba a su vivienda al mediodía.

"La moto se me puso a la par y uno de ellos me dijo que le diera el dinero mientras me enseñaba una pistola. Luego salieron a toda velocidad para la carretera y agarraron rumbo a Atiquizaya", dijo el hombre residente en el cantón El Rosario.

En ambas ocasiones, las víctimas no pudieron identificar a los ladrones debido a que llevaban puestos los cascos de seguridad. Sin embargo, coincidieron en que las motocicletas, a pesar de no ser las mismas, son todoterreno y alcanzan grandes velocidades