Denuncian otra captura arbitraria

Como arbitraria catalogaron familiares, amigos y conocidos la detención de José Miguel López Zelaya, de 27 años.

Desde hace dos años López labora como repartidor en una panadería de Santa Elena, Usulután y fue arrestado por la Policía el 27 de marzo acusado del delito de agrupaciones ilícitas.

López fue capturado junto a otras personas mientras presenciaba una pelea de gallos en un palenque del cantón El Rebalse de la misma localidad.

"Su rutina es el trabajo, su casa y el gimnasio. Él tiene como vicio los tatuajes y los videojuegos. También le gustan las peleas de los gallos y eso en ningún lugar está estipulado que sea delito. Sé que no anda en malos pasos", dijo Leo Parada, dueño de la panadería donde labora José Miguel.

Añadió que "estaba en un lugar público y lo detuvieron porque tiene tatuajes".

Mientras que, María de los Ángeles Zelaya de Flores, madre de José Miguel, pidió: "a las autoridades y al presidente Nayib Bukele, que me lo investiguen, (pero) que no me lo acusen de algo que no cometió. Pido que lo dejen en libertad".

Tras su detención, José Miguel estuvo unos días en las bartolinas de la ciudad de Usulután y posteriormente fue trasladado al penal de Izalco, Sonsonate.

En la audiencia inicial le decretaron detención provisional y un periodo de seis meses más de cárcel para verificar si cometió o no el delito del que se le acusa, informaron los familiares del capturado.