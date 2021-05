Denuncian presión para firmar renuncias en la Alcaldía de San Salvador

Hoy es el último día para que los empleados de la comuna capitalina a los que “por instrucciones superiores” se suspendió de sus labores, firmaran una “renuncia voluntaria” y pudieran tener la indemnización que por ley les corresponde en estos casos.

Sin embargo, la amenaza de que su plaza se suprima y la posibilidad de ser despedidos sin indemnización muestra que ha habido presiones detrás de las más de 500 renuncias que, según la concejal Mishelle Linares, hubo durante el mes de mayo en la alcaldía.

El nuevo alcalde Mario Durán, de Nuevas Ideas, llegó a la comuna con la promesa de ser diferente de los partidos que ocuparon la silla edilicia anteriormente; empero, la historia se repite y cientos de personas han perdido su empleo por un cambio de administración en la alcaldía.

Sin que haya claridad de los criterios, empleados de más de una década, incluídos algunos que llegaron en la administración del ahora presidente de la república Nayib Bukele, han sido despedidos.

El método no ha variado. Un técnico que solicitó anonimato reveló que han pedido renuncia no solo a cargos de confianza.“Cada jefe nos llamaba y nos decía que nos pedía la renuncia por instrucción superior”. Héctor Silva, concejal por Nuestro Tiempo, solicitó el listado de personas que han renunciado. Hasta el 21 de mayo, según le informaron, había 74. Sin embargo, no le entregaron información sobre los motivos de estas renuncias, y Linares ha recibido más denuncias de despidos que las entregadas a Silva.