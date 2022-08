Denuncian presunta intervención de alcalde en cierre de escuela en Jucuarán

Representantes de Bases Magisteriales denunciaron ayer la presunta intervención de la alcaldía del municipio de Jucuarán, Usulután, para cerrar el Centro Escolar Caserío La Ringlera, ubicado en el cantón El Jícaro.

Según el sindicato de docentes, el alcalde Álvaro Rodríguez cerró la escuela el 15 de agosto por el presunto maltrato que reciben los alumnos en el recinto educativo. El secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas, dijo que el alcalde Rodríguez, el síndico, el secretario municipal y el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) consideran que en el centro escolar "hay maltrato", pero no siguieron el proceso debido, agregó.

"De ser cierta esa acusación, debieron denunciar a los docentes en la Junta de la Carrera Docente respectiva, al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) o denunciar a los derechos humanos", afirmó Villegas.

El secretario general de Bases Magisteriales reiteró que las funciones del concejo municipal "no son las de policías educativos. Este concejo debe dedicarse a sus funciones tales como la recolección de basura, reparación de calles y mercados".

De acuerdo con Bases Magisteriales, el alcalde Jucuarán y las personas que lo acompañaron a cerrar la institución habrían cometido el delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo, establecido en el artículo 45-B del Código Penal, por lo que se reunirán con autoridades del Ministerio de Educación para que intervengan en el hecho y denunciarán el supuesto delito ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los docentes que imparten clases en La Ringlera dijeron que están siendo acosados para que acepten traslados a otros centros educativos.

LA PRENSA GRÁFICA intentó comunicarse en dos ocasiones con el alcalde Rodríguez para conocer su postura. La primera fue luego de la conferencia de prensa Bases Magisteriales y la persona que respondió el teléfono, quien se identificó como la secretaria de la municipalidad de Jucuarán, respondió que "el alcalde no ha hecho eso de intervenir la escuela, fueron los de la comunidad que pidieron la ayuda del alcalde". Este medio preguntó la hora en que podía llamar de nuevo para obtener una respuesta directa del alcalde, pero la persona respondió que Rodríguez no está en el municipio, si no en San Salvador.

Este periódico hizo un segundo intento por la tarde, pero la persona que respondió la llamada aseguró que el alcalde ya se había retirado porque tienen horario de oficina y este concluye a las 4:00 de la tarde, aunque después aclaró que Rodríguez no se presentó a la oficina.