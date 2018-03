Denuncian proyecto para construir y privatizar mercados en San Salvador

Lee también

"El contrato compromete más de $92 millones de flujos futuros de la alcaldía sin beneficio para la comuna y sin garantizar a los comerciantes una tasa que cumpla la función social de los mercados, incrementando a $513.6 millones la deuda y compromisos adquiridos por esta administración para los próximos 30 años", reza el comunicado divulgado esta tarde por los concejales de ARENA en la alcaldía de San Salvador.Los funcionarios cuestionan un nuevo proyecto de la municipalidad para otorgar la construcción y administración de tres mercados a una empresa bajo la figura jurídica del usufructo. Según los concejales de esta manera no se beneficiará a los vendedores ni a los clientes.En el comunicado no se especifica dónde serían construidos los nuevos centros comerciales, sin embargo, la alcaldía asegura que son dos los mercados. Uno será levantado en la ex Bibilioteca Nacional y en el otro en el parqueo del Hula Hula."Con estos nuevos mercados se generará crecimiento económico, inversión, empleos directos e indirectos y formalidad para miles de vendedores", dijo la alcaldía en su cuenta de Twitter.Hace unas semanas, la alcaldía también entregó un polémico contrato para la compra de cámaras para un centro de vigilancia. La concesión se suspendió luego que saliera a luz pública que el contrato se había entregado a la empresa que pedía más dinero. Las otras compañías apelaron y el caso está en revisión.