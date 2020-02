Denuncian que calle no ha sido reparada en 20 años

Personas que habitan en el sector conocido como "Calle a la Estación", del Barrio San Antonio, en Cojutepeque, Cuscatlán, manifestaron estar cansados de la situación en la que los tiene un tramo de la calle principal de aproximadamente 200 metros.

Dicho tramo sirve de acceso a sus hogares y aseguran que llevan más de 20 años lidiando con el mal estado de la vía, por lo que nunca han recibido respuesta positiva para repararla de parte de las autoridades municipalides.

"Ni la alcaldesa anterior ni la actual, nos resuelven esta problemática que llevamos soportando por más de 20 años, esto es desgastante,todas las aguas grises de las colonias aledañas vienen a parar aquí, generando mal olor por estancamiento de agua, y de paso, habitantes de otras colonias aquí vienen a botar la basura, los carros no quieren entrar debido al estado de la calle", mencionó Magdalena González, residente del lugar.

De acuerdo con los habitantes de la zona, han hecho las solicitudes correspondientes a la comuna para que les resuelva el problema y no han tenido respuesta.

"Hemos solicitado muchas veces el proyecto, les pedimos también que pusieran un contenedor para que la gente no venga y tire la basura en la calle, pero tampoco tuvimos respuesta, los camiones de la basura no quieren entrar porque dicen que al lodo ellos no se meten, la calle causa muchos problemas", señaló Marlene de Vázquez miembro de la directiva de la comunidad.

Asimismo,manifestó que algunas personas han sufrido accidentes por el mal estado de la calle y la acumulación del agua ha provocado que se incrementen las enfermedades por los zancudos.

"Ya se cayeron dos ancianos por el lodo que se hace, es un criadero de zancudos ahí porque día y noche hay agua estancada y nosotros que tenemos niños y nos preocupa la situación", añadió la mujer.

Un promedio de 87 familias son las que viven en la zona, por lo que pidieron una pronta solución a esta situación, ya que en momentos de emergencias, salir de la zona es complicado debido al estado de la calle, siendo esta la vía principal de acceso a sus casas.