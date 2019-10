Denuncian que director de Medicina Legal de San Miguel niega incapacidad a empleados

El Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) denunció que el director del Instituto de Medicina Legal (IML) de San Miguel, Ernesto Arnoldo Gómez, se niega a cumplir con las incapacidades que les extiende el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), cuando por algún padecimiento deciden ir a consultar y ameritan incapacidad laboral.

"Él (Gómez ) se enoja porque llegamos a informarles que el Seguro (ISSS) nos incapacitó, y nos expresa que sólo enfermos pasamos", según manifestó uno de los empleados.

Otro empleado, comentó que no se explica por qué el director Gómez se incómoda cuando les dan las incapacidades.

"No entendemos por qué se enoja, si somos varios los que estamos trabajando aquí, y no es porque no se vaya a hacer el trabajo o porque tendremos sobrecarga laboral" , expresó.

Además, el Secretario de Organizaciones y Estadísticas del SITTOJ, Domingo Rivas, detalló que cuando los empleados tiene turno y posteriormente le preguntan a Gómez cuando descansarán, les manifiesta que como fueron incapacitados por el Seguro, no pueden tener días libres, lo que es una arbitrariedad.

"Cuando el personal tiene libre, después de un turno de noche que hayan hecho, el director les dice que tienen que trabajar porque ya descansaron en los días de incapacidad que les extendió el Seguro", dijo Rivas.