Denuncian que la DOM ha destruido calles que estaban en buen estado en Ilobasco

Habitantes del municipio de Ilobasco, Cabañas, denunciaron la destrucción de calles en buen estado, que aseguraron ha realizado la Dirección de Obras Municipales (DOM) en diferentes sectores de la localidad.

Dos de las calles intervenidas por la DOM, y que según los habitantes se encontraban en buenas condiciones son los pasajes 1 y 2 de la colonia El Siete. El pasado viernes 25 de marzo el asfalto de estas calles fue removido en su totalidad por personal de la DOM.

“Esta calle estaba en buen estado, sí es cierto que tenía unas partes dañadas, pero con un recarpeteo o bacheo lo hubieran solucionado, pero ellos vinieron y como se puede ver la han destruido completamente, según dijeron porque la base de la calle era de piedra ", dijo Francisco López, un poblador.

LPG/Cortesía. Pobladores proporcionaron como prueba esta fotografía que demuestra que la vía no presentaba daños.



Otros residentes de la zona, quienes pidieron reserva de su identidad, además se quejaron de los inconvenientes que les ha generado la intervención de la calle, ya que mientras duren los trabajos (al menos por un mes) deben dejar sus vehículos en colonias aledañas o pagar parqueos privados debido a que solo a pie pueden entrar a sus pasajes.

"No es que seamos mal agradecidos, esta bien que estén reparando la calle, pero lo que nosotros decimos es que hay colonias que tienen calles en muy mal estado y esta no era una de esas, entonces no se sabe cual es el criterio que ellos (DOM) usan para intervenir una calle” dijo una residente de la colonia El Siete identificada por su apellido Rivera.

Consideraron que las calles que deberían ser prioridad para la DOM son las que de verdad están en malas condiciones y las de la zona rural.

“No se si es falta de coordinación entre la alcaldía y la institución (DOM) pero mejor las calles de los cantones deberían intervenir, no las del casco urbano porque están buenas. Ahí si están fallando", expresó otro habitante.

Empleados de la DOM que se encontraban en el lugar de los trabajos manifestaron que no estaban autorizados para dar información sobre las obras y los criterios que usa la Dirección para definir las calles a reparar..

Se intentó hablar con el alcalde municipal Antonio Serrano para conocer detalles sobre las intervenciones de las calles, pero no se encontraba en su despacho; sin embargo, otras fuentes municipales dijeron que las calles habían sido intervenidas porque la capa asfáltica que tenían era muy delgada y que se les colocara una más gruesa.

"Se iba a intervenir solo un tramo de la calle que estaba dañada, pero se logró con la DOM que se interviniera toda, esto porque la capa asfáltica que tenía era delgada y con base de piedra, ahora va a tener una capa de asfalto más gruesa y se espera intervenir otras calles del municipio en los próximos días" dijo el empleado de la alcaldía.

Pero Ilobasco no es la única ciudad donde los habitantes denuncian que la DOM ha destruido calles en buen estado, la misma situación ha ocurrido en Zacatecoluca y Santiago Nonualco, en La Paz.

