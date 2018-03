Denuncian que la FAES se ha desnaturalizado

Lee también

Después de la firma de los Acuerdos de Paz se decidió que la finalidad principal de la Fuerza Armada de El Salvador sería resguardar y mantener la soberanía del territorio; sin embargo, de acuerdo con los firmantes de dichos acuerdos, tanto de la exguerrilla como del mismo Ejército, aseguran que la función de la FAES se ha desnaturalizado.Así lo consideran el general en situación de retiro y diputado del partido ARENA Mauricio Vargas, la ahora dirigente del PDC Ana Guadalupe Martínez y el analista político y catedrático Roberto Cañas, quienes fueron parte del Foro Político que desarrolló LA PRENSA GRÁFICA.El primero fue firmante de los Acuerdos por parte del Gobierno, mientras que los otros dos eran parte de las organizaciones guerrilleras que le dieron vida al partido FMLN. Precisamente, uno de los factores que a criterio de Cañas muestra que la finalidad de la FAES se ha desnaturalizado es que se ha ocupado al Ejército para hacer tareas de seguridad como parte de las medidas extraordinarias de seguridad que implementa el Gobierno desde abril de 2016.“Yo creo que los militares no deben estar a gusto. Ellos no estudiaron para perseguir delincuentes y el problema de la delincuencia no se resuelve a balazos... Hay que buscar que esa desnaturalización de la misión de la Fuerza Armada que establecimos en los Acuerdos de Paz, que solo son dos cosas. Yo creo que ellos estarían mejor si solo se ocupan de la defensa e integridad del territorio y del cuido de la soberanía nacional”, dijo Cañas.Otro aspecto en el que el general Mauricio Vargas ve riesgos de la forma en la que se está conduciendo a la institución es en lo relacionado con las pensiones. Para el militar, a través de esto “se están dando signos que se están como que se quisiera chantajear, se quisiera extorsionar a través de las limitaciones para hacer un usufructo de la institución de una manera que no es correcta”.Vargas agregó que lo que se busca desde el Gobierno es convertir a la institución castrense en una entidad al servicio del partido que está en el poder.“La Fuerza Armada es una institución permanente al servicio del Estado, de la nación, pero lo que yo siento es que la están queriendo convertir en una institución del partido y no del Estado, entonces ahí hay un riesgo donde el equilibrio se está perdiendo en la balanza”, expresó Vargas.Ana Guadalupe Martínez también hizo referencia a la situación que está viviendo la Fuerza Armada en el tema económico, y precisamente en el pago de las pensiones.Para la excomandante guerrillera, la crisis de las pensiones que vive el país se debe a la falta de previsión que se hizo de la institución tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.“A mí me parece una total falta de respeto para los hombres y mujeres de la Fuerza Armada que decidieron aceptar al pie de la letra de los Acuerdos de Paz. Incluso, asumiendo el reto de renunciar a la lógica de su carrera militar y ahora resulta que es incierto si se les va a pagar o no esas pensiones. Creo que lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada es una parte chiquitita de lo que está ocurriendo con los problemas del país”, dijo Martínez.