Denuncian restricciones para la pesca en Acajutla

Pescadores artesanales de la zona costera de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, manifestaron su inconformidad por la llegada del buque BW Tatiana que servirá para la generación de gas natural, como parte de un proyecto de inversión privada en el país.

Según pescadores independientes y representantes de cooperativas de pescadores, el arribo del buque ha generado prohibiciones que han perjudicado el desarrollo de sus actividades. Aseguran que la empresa ha prohibido la pesca hasta 1,500 metros de distancia del buque.

"Impusieron más restricciones de las acordadas. En los acuerdos no estaba estipulado la prohibición de no pescar después de 500 metros, ahora son casi 1,500 metros donde nosotros no podemos trabajar", explicó un pescador que pidió no ser identificado.

Son más de 1,000 pescadores afectados por los cambios realizados por la empresa encargada de administrar el proyecto. Debido a las restricciones, al menos cinco lanchas fueron incautadas por la Policía a pescadores, dijeron.

Por su parte, la empresa Energía del Pacífico (EDP) desmintió los señalamientos y afirmó que las restricciones permanecen de acuerdo a lo establecido con los pescadores con la prohibición de actividades pesqueras en 500 metros alrededor del buque.