Denuncian retiro de los beneficios en ANSP

"Condenamos y criticamos fuertemente esa situación (la medida aprobada) y no la vamos a aceptar. No es posible que la Policía no quiera invertir en la capacitación constante de los elementos policiales". Esta es la denuncia de trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) ante el cobro de las capacitaciones de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

La institución informó, mediante un memorándum del 29 de diciembre de 2020, que los agentes aspirantes al curso Avanzado en Técnicas y Tácticas Operativas Policiales de la ANSP deberán costear los gastos para poder acceder a esta modalidad, cuando la PNC es quien suele asumir los costos.

El documento en cuestión hacía del conocimiento de las jefaturas que los aspirantes deben pagar los alimentos; y enumeraba los exámenes que deben presentar, y que según los denunciantes ya no se los realizará la institución policial.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) hizo la denuncia en su cuenta oficial de Twitter y lo calificó como "un retroceso" de la institución. El costo de los exámenes médicos que la Policía les solicita tiene un aproximado de $130, además del pago de la alimentación.

Marvin Reyes, representante del MTP, explicó que estos gastos siempre han sido cubiertos por la PNC. "Los agentes siempre han tenido respaldo institucional. Ya que la Policía ha tenido su unidad de servicios médicos, no tendría porqué pagar absolutamente nada en clínicas particulares. El servicio de alimentación también ha corrido por cuenta de la institución, ya que la academia cuenta con comedor institucional que sirve para todos", criticó.

Reyes lamentó la situación y aseguró que esta le quita el incentivo a los policías porque ven afectado su bolsillo al tener que realizar todos estos pagos.

Según Reyes, la situación es incierta porque en este tipo de cursos ofrecen un número limitado de plazas y los aspirantes sobrepasan el número de estas. "Muchos serían afectados porque pueden quedar solo con el gasto y quizá no van a ser aceptados", expresó.