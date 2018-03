Denuncian retraso de salarios en hospital

Lee también

Al menos 48 empleados de diferentes áreas del Hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca (La Paz), que están bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales no han recibido su salario correspondiente a enero, informaron fuentes del centro médico. Algunos de los afectados aseguraron que el atraso en el pago de su salario les acarrea serios problemas económicos, principalmente porque incumplen sus obligaciones familiares.Una de las empleadas detalló que sus contratos tienen una vigencia de tres meses, tiempo en el que se les vuelve a renovar, y afirmó que con la mayoría de renovaciones el salario también se atrasa.Estos trabajadores no cuentan con ninguna prestación de ley: no reciben aguinaldos, ni vacaciones pagadas, ni gozan de días libres por enfermedad y tampoco son elegibles para obtener créditos personales. “Tengo muchos años de trabajar en el hospital. Mi esperanza y la de mis compañeros es que en algún momento nos otorguen una plaza”, manifestó la empleada.Según la fuente que denunció el atraso salarial, la mayoría de personal que trabaja por contratación de servicios tiene más de cuatro años de laborar en el centro asistencial viroleño.“Es difícil nuestra situación, pero por la necesidad que uno tiene de trabajar sigue esperando que un día den una plaza, aunque ya hemos comprobado en más de una vez que son dadas por cuello (influencia)”, indicó otro empleado del centro médico.Los afectados manifestaron que esperan que el Ministerio de Salud les cancele este mes el salario adeudado, e hicieron un llamado a la titular del ramo, Violeta Menjívar, para que se interese en solventar la situación.“Nosotros somos personal con experiencia en nuestras áreas, tenemos capacidad, pero en muchos casos no hay voluntad para ayudarnos”, consideró el trabajador, quien señaló un supuesto tráfico de influencias en el otorgamiento de plazas.Se intentó hablar con el recién nombrado director del Hospital Santa Teresa, Alberto Buendía, quien asumió la dirección del centro médico el pasado 18 de enero, pero no se encontraba en su oficina.No obstante, los empleados aseguraron que Buendía ya se ha comunicado con algunos de los empleados que están bajo contrato de servicio y les ha manifestado su interés por resolver el retraso del salario a la brevedad posible.El contrato de los trabajadores venció el pasado 31 de diciembre, por lo que aún están pendientes de la recontratación, aunque ya desempeñaron sus funciones durante un mes. El personal, además, denunció que en el hospital existen otras decenas de plazas ad honorem que están ocupadas por trabajadores que desde hace años también esperan por una plaza.