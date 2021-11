Denuncian retraso en pago de dietas

Concejales de oposición de la alcaldía de San Lorenzo, Ahuachapán, denunciaron que este mes se cumplirán cuatro meses de que no reciben el pago de sus dietas, y afirmaron que son los únicos afectados ya que al resto de concejales del partido Nuevas Ideas (NI), sí les están pagando.

"El tesorero nos ha dicho que tiene orden del alcalde que no les pague a los cuatro concejales de oposición. Argumentan que no hay fondos, pero si eso fuera cierto no le pagarían a nadie, sin distinción política", expresó uno de los cuatro afectados, quien prefirió no ser identificado.

El Concejo lo conforman diez personas, seis del partido Nuevas Ideas: el alcalde y el síndico; además de cuatro regidores, dos propietarios y dos suplentes. Los otros cuatro son regidores del Partido de Concertación Nacional (PCN), y del Partido Cambio Democratico (CD).

Asimismo, Pedro Cazún, concejal afectado, dijo que hace unos meses sufrió un infarto cerebral que le afectó la actividad motriz de la pierna y brazo derecho, lo que le dificulta realizar otros trabajos, y por ahora solo cuenta con el pago de la dieta para la manutención de su familia.

Por su parte, el alcalde de San Lorenzo, Joel Corado, dijo que se retrasaron con el pago todos los concejales por falta de fondos, sin embargo, aclaró que a los concejales (NI) solo se les adeudan dos meses, "ya que son los que llegan a trabajar".

"Conforme tengamos fondos se les va a ir pagando", concluyó Corado.