Denuncian violencia sexual contra mujeres migrantes

La migración irregular de mujeres ha aumentado. De acuerdo con Helena Olea, directora asociada de Alianza Américas, en los últimos años, la cantidad de migrantes ha crecido, como también han aumentado los riesgos a los que se enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas del Triángulo Norte de Centroamérica, en su viaje a la frontera sur. Olea dice que ahora hay más mujeres viajando solas, y alerta por las violaciones ejercidas en el camino por cuerpos de seguridad y el crimen organizado.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, durante 2020, año de la pandemia de covid-19 y que se caracterizó por una gran vigilancia fronteriza, las patrullas del borde estadounidense detuvieron a 458,088 personas.

Aunque la cifra representa una reducción significativa en comparación con el año 2019 cuando detuvieron a 977,509, para 2021 se ha elevado drásticamente. En la mitad del año fiscal la cifra de detenciones ya superó a todas las de 2020, alcanzando las 569,879.

La tendencia al alza en la migración y detención de mujeres inició en 2012, señala Olea. Los datos muestran un incremento en la cantidad de mujeres tratando de llegar a Estados Unidos: en ese año, el 13 % de las detenciones en México corresponden a procesos de mujeres, y en 2017 la cifra aumentó al 25%.

"La feminización de la migración es una realidad y es importante reconocer que hace unos años se hablaba de una migración donde el hombre viajaba primero y luego su pareja iba a acompañarlo", explicó Olea. "Hoy día las mujeres migran de manera autónoma con sus propios proyectos de vida, no por acompañar a una pareja, sino porque ellas también buscan protección", agregó.

Este proceso en la ruta migratoria expone a las mujeres a problemáticas complejas de violencia sexual y el creciente incremento de detenciones en las fronteras de México, también mantiene esta vulnerabilidad en las mujeres migrantes.

"Estados Unidos se ha dado cuenta de que la forma efectiva de controlar la inmigración es detenerla en el tránsito y México y Guatemala están dispuestos a hacerlo", aseguró Olea.

También destacó que dicho evento representa preocupación para la organización debido al "récord" de México y los países del triángulo norte en materia de derechos humanos. "Tenemos demasiada evidencia de cómo la policía, el ejército y cualquier fuerza de seguridad incluyendo la reciente creada guardia nacional representan un peligro", dijo.

Destacó que los casos de violencia sexual a los que se exponen las mujeres al embarcarse en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, vienen en gran medida de las fuerzas de contención, que desde al año pasado, a causa de la pandemia de covid-19, se han reforzado en cada punto fronterizo.

"La violencia sexual de parte de las autoridades estatales que pueden estar haciendo funciones de control migratorio, o funcionarios de la Policía que no están encargados del control migratorio, que aprovecha las circunstancias, es un elemento particular que no se visibiliza, pero en realidad es un peligro muy grande que enfrentan las mujeres", remarcó Olea.

En la ruta hacia la frontera, las vulneraciones vienen de diferentes grupos organizados o de las mismas personas con las que transitan las migrantes.

La experta señaló que todos estos peligros a los que se ven enfrentadas las mujeres migrantes han influenciado en que cambien su proceso de movilización, generando que se viaje en grupos o en las llamadas "caravanas", debido a que consideran que estas opciones les brindan seguridad adicional.

"Está tan interiorizado que la violencia sexual es parte de los ‘requisitos’ del viaje que muchas se preparan con métodos anticonceptivos para evitar quedar embarazadas frente a una violación en el viaje", destacó Olea, quien lamentó que esa sea una de las experiencias más contadas por mujeres migrantes.

Según un artículo publicado por la The Dialogue en 2019, referente a la creciente migración de mujeres, bajo el título "La tóxica intersección entre la violencia contra la mujer en el triángulo norte y las políticas anti-inmigrante de la administración de Trump", parte de las razones sociopolíticas a las que responde el incremento es la violencia que ya se vive en el triángulo norte, la principal motivación para buscar llegar a Estados Unidos.

Políticas que, de acuerdo con Olea, no han tenido cambio significativo en lo que va de la administración de Joe Biden.

"No hay mucha diferencia entre lo que pedía la administración de Donald Trump a México y a Centroamérica y lo que le está pidiendo Joe Biden", dijo.

Agregó que "es lamentable la agenda de gobierno a la campaña presidencial de Biden respecto al tema migratorio".

Las exigencias de Estados Unidos en el tema golpean economías ya afectadas por la pandemia de covid-19 a cambio de ex-territorialización del control migratorio, aseguró.

Olea mencionó la orden establecida en México desde 2020 que impide que las empresas de transporte den el servicio a personas sin un documento de identidad. "Lo que estamos viendo ahora es que, por esto, las mujeres no puedan huir de la trata o el tráfico porque deben recurrir a ‘coyotes’ para completar el viaje", explicó. "Es interesante cómo las mismas políticas migratorias que se han tomado han ido conduciendo a las mujeres a los fenómenos criminales que se supone se están tratando de evitar".