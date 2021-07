Denuncias por desapariciones siguen en alza

Las denuncias por desaparición de personas que registra la Fiscalía General de la República (FGR) en los primeros cinco meses de 2021 representan un aumento de más del doble en las estadísticas de casos, comparado con el mismo periodo del año pasado, mientras las familias que tienen víctimas continúan denunciando y pidiendo respuestas a las autoridades.

La madre de Michelle Abigail Ávalos ha visitado hospitales y delegaciones de la zona de Apopa, incluso el Instituto de Medicina Legal (IML), desde la tarde del 1.º de mayo cuando su hija salió de su casa hacia su trabajo en el centro de San Salvador, destino al que nunca llegó y desde entonces no ha vuelto a verla.

La denuncia de la desaparición de Michelle forma parte de los 548 casos que la Fiscalía ha registrado a nivel nacional de enero a mayo de este año. La cifra indica que durante este periodo cuatro personas han desaparecido a diario en El Salvador. Los mismos números en este delito también dejan ver que marzo (115), abril (127) y mayo (124) de este año registraron las cantidades más elevadas de casos.

Mientras que en 2020 hubo un total de 230 denuncias durante los mismos meses, cifra que es superada por más del doble en el mismo periodo de este año. Estas reflejan que dos personas fueron reportadas como desaparecidas a diario.

Pese al llamado de las autoridades a no publicar denuncias en redes, el registro de desaparecidos deja en evidencia que se mantiene mucho más arriba que en 2020. Las familias continúan denunciando y solicitando respuestas sobre los casos de sus víctimas.

"Es decepcionante porque llevo más de dos meses sin saber nada de mi hija. He estado preguntando, pidiendo información sobre ella y solo me han dicho que hay muchos casos y pocos recursos, eso no es compromiso de las autoridades, hasta la fecha no tengo ningún detalle sobre ella", criticó la madre de Michelle.

Michelle tiene un hijo de aproximadamente un año, entre su cuido y la búsqueda ella la situación se ha complicado para su madre. Relata que ante la responsabilidad que ha adquirido de cuidar a su nieto y el proceso de búsqueda de su hija fue despedida de su empleo por la acumulación de ausencias.

Añade que todos los y las desaparecidas merecen ser buscados y encontrados. La Fiscalía sostiene que todos los casos son importantes para la institución.