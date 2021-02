Denuncias por extorsión "casa por casa"

Habitantes de las colonias Guayacán y Bosques de Prusia, en el municipio de Soyapango, denunciaron que están siendo extorsionados por miembros de pandillas en sus propias viviendas y que hasta el momento la Policía Nacional Civil (PNC) ha ignorado sus peticiones de ayuda.

El caso de la colonia Guayacán no es nuevo. A inicios de enero de este año habitantes de esa colonia dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que los pandilleros de la zona, pertenecientes a la MS-13, tenían una especie de peaje en la entrada y que se habían incrementado los robos, debido a que la PNC ya no entraba en el lugar.

Casi 30 días después los ciudadanos aseguran que los pandilleros han pasado a pedir una renta que va desde los $120 a los $150 para que los dejen vivir en sus casas. De lo contrario, los sacarán.

"Algunas familias ya han optado por irse de la colonia porque no tienen el dinero para pagar. Hemos llamado al 911 para reportar la situación pero no han acudido", declaró uno de los denunciantes que pidió anonimato por temor a las represalias.

Otro de los habitantes dijo que después de la primera denuncia, hecha en enero, la PNC llegó y capturó solo a uno de los pandilleros del lugar, pero que otros líderes han salido recientemente de la cárcel y han retomado el control.

En Bosques de Prusia, habitantes denunciaron que desde finales de 2020 los pandilleros de la colonia han formado una supuesta "agencia de seguridad privada" que cobra $10 mensuales a cada casa para "vigilar la zona".

"Nos dicen que el dinero es para vigilar los vehículos que quedan en la calle y las casas. Pero nosotros ya investigamos y esa agencia de seguridad no existe. No pasaron dejando un papel en el que decían que trabajaban de la mano con la ADESCO de la colonia, pero no es algo legal", denunció una habitante que también pidió anonimato por temor a que "le pase algo".

Dice además que han pedido explicaciones a la Alcaldía de Soyapango para conocer si ellos han autorizado eso, pero no han tenido respuesta.