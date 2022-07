Departamento de Estado vigilará a El Salvador por desinterés contra trata de personas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos bajó el nivel de El Salvador en la lucha contra el tráfico de personas en su informe de 2022. El Departamento señaló que el país no ha implementado políticas públicas adecuadas. Además de que no hay suficiente protección a víctimas, no ha fortalecido las instituciones involucradas y hay poca presencia de autoridades en las zonas controladas por las pandillas.

"El Salvador fue degradado a la lista de vigilancia de nivel 2", citó el documento.

Desde 2015 hasta 2021 El Salvador se mantuvo en el nivel 2 que es para los países que no cumplen los estándares pero están haciendo esfuerzos significativos en la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, en este 2022, el país degradó su posición y entró al nivel 2 pero en la "lista de vigilancia".

Esta lista identifica a los países que realizan esfuerzos, pero hay graves deficiencias en la mayoría del sistema.

Las víctimas de trata han aumentado, no hay pruebas suficientes para combatir las formas graves de la trata, aparte de la disminución en la evidencia de los delitos graves y si los funcionarios están cometiendo trata de personas. Las investigaciones y enjuiciamientos y condenas de trata también se han reducido.

Varios países que están incluidos en esta lista son del continente africano, entre ellos están: Papúa Nueva Guinea, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo Senegal, Sudáfrica, entre otros.

El informe que evaluó a 188 países a nivel mundial, detalló que el actual gobierno salvadoreño redujo de manera significativa los fiscales especializados, además que "no implementó procedimientos para identificar posibles víctimas de la trata entre los niños detenidos por actividades ilícitas relacionadas con pandillas, actividad o personas desplazadas forzosamente de sus hogares".

Sumado a esto, menos de la mitad de las víctimas de tráfico de personas recibieron servicios del Gobierno. El documento también hizo un señalamiento contra funcionarios de la actual administración que se han visto involucrados con el delito de tráfico de personas.

"El Gobierno no inició ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de funcionarios presuntamente cómplices de delitos de trata de personas o informar sobre el progreso investigaciones de años anteriores", se estableció.

Otro de los vacíos que señaló el informe fue que El Salvador no cuenta con una ley que penalice la trata. En marzo de 2021, el presidente Nayib Bukele vetó la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas, un día después que la anterior Asamblea Legislativa la aprobara.

El argumento fue que "alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera. Esta ley será vetada".

Dieciséis meses después, la Asamblea aún no aprueba una normativa que penalice la trata de personas en El Salvador.

Otra de las debilidades que tiene el Gobierno, según el Departamento de Estado, es que ha servido de obstáculo y a permitido la corrupción.

"Corrupción y complicidad endémicas, incluso dentro de la aplicación de la ley. El poder judicial, el sistema penitenciario y el gobierno local, seguían siendo obstáculos significativos para la aplicación de la ley contra la trata", cita la investigación.

Otra de las instituciones que mostró debilitamiento durante el 2021 fue la Fiscalía General de la República que reasignó a fiscales de la Unidad contra la Trata por la pandemia, pero que estos no fueron reemplazados, "Lo que precipitó una disminución de 23 fiscales a solo nueve para el cierre de 2021", dice el documento.

De igual manera, el Estado redujo la protección para las víctimas de trata de personas, que aunque las víctimas se duplicaron en 2021 a comparación de 2020, no brindaron servicios directos para estas personas.

La trata en las pandillas

Según la manera de operar en las pandillas para la trata de personas, el Departamento de Estado, aseguró que con el "pretexto de trabajo doméstico", atraen a mujeres para trabajo forzado.

"Organizaciones delictivas transnacionales y bandas, incluidas MS-13 y Barrio 18 reclutan, secuestran, entrenan, arman y someten a niños al trabajo forzoso en actividades ilícitas, incluidos asesinatos, extorsión, y el tráfico de drogas, a menudo dentro de las propias comunidades de los niños", detalló el documento.

Además de estos abusos, estas organizaciones someten a las mujeres, niños y población LGBTQI+ a tráfico sexual. Los traficantes explotan a sus víctimas en Belice, Guatemala, México y los Estados Unidos.

El Departamento de Estado recomendó, ante estos graves señalamientos, que El Salvador fortalezca los esfuerzos para investigar y condenar a los traficantes, incluidos los funcionarios que sean cómplices y los que son perpetradores de trabajos forzados.

Recomendaron asimismo modificar la Ley contra la Trata de 2014, para incluir la definición de "trata de personas", para que esta sea compatible con las normas internacionales.

También "aumentar los servicios especializados para todas las víctimas de trata identificadas, incluyendo refugios y acceso a servicios".