Departamento de Justicia EUA determinó nexo entre GOES y MS-13

Es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos la que concluyó que Osiris Luna y Carlos Marroquín, director de Centros Penales y director de Reconstrucción del Tejido Social respectivamente, tienen nexos con la MS-13, y es un aspecto que preocupa a la administración estadounidense.

"Nuestra investigación por parte del Departamento de Justicia ha revelado negociaciones ocultas entre oficiales del Gobierno y la organización criminal MS-13, la Mara Salvatrucha. Nosotros estamos sumamente preocupados por la acción de esas personas que perjudican al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional porque, como todos ustedes saben, la Mara Salvatrucha tiene nexos internacionales", dijo el subsecretario de Estado, Brian Nichols, en una conferencia telefónica que sostuvo con periodistas de todo el hemisferio.

La semana pasada, Luna, Marroquín y Yanira Meza Olivares, madre del director de Centros Penales, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro por los nexos con las pandillas y por otros actos de corrupción. Reuters informó que el Departamento de Justicia prepara cargos penales contra los funcionarios, sin embargo, eso no fue confirmado ayer en la conferencia con Nichols.

El cometimiento de estos actos de corrupción es un tema que preocupa a la administración estadounidense, dirigida por el presidente Joe Biden. En ese sentido, el subsecretario Antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson, dijo que esperan acciones contundentes de los aplicadores de la ley en los países del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala.

El Gobierno de El Salvador (GOES), por su parte, ha tratado de restar credibilidad a los señalamientos de Estados Unidos a los funcionarios nacionales. Para desacreditar, el GOES sostiene que son producto de investigaciones de medios de comunicación y que sus fuentes no son conocidas e incluso pueden ser falsas.

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, ha dicho que el presidente de la república, Nayib Bukele, no puede separar a los funcionarios señalados de sus cargos porque carece de pruebas.

En la conferencia con los funcionarios estadounidenses dejaron fijado que otro aspecto que les preocupa sobre El Salvador es el constante debilitamiento de la democracia y la institucionalidad del país, esta especialmente desde el 1 de mayo cuando el oficialismo destituyó con un proceso irregular a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

Las declaraciones de Nichols tienen lugar días después de la clausura de la primera cumbre para la democracia, convocada por el presidente Joe Biden para analizar la lucha contra el autoritarismo y la corrupción en el mundo. A esa reunión virtual de dos días de duración no fueron invitados varios países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.