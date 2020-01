Deportan de EUA al exdiputado Roberto Silva supuestamente vinculado al asesinato de tres diputados de ARENA

El exdiputado suplente del PCN Roberto Silva Pereira fue deportado de Estados Unidos este miércoles, país en el que permanecía desde 2007 cuando salió huyendo de la justicia en El Salvador.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmó a este periódico que Silva llegará a El Salvador en las próximas horas.

En un principio, la DGME dijo que no habría acceso a la prensa; sin embargo, el Ministerio de Justicia y Seguridad convocó a los medios de comunicación a las 2:30 de la tarde en el acceso 1 del Aeropuerto.

Se especula que el vuelo en que viaja el exdiputado arribó al país poco antes del mediodía.

El caso pendiente y el escape

Silva fue acusado en 2006 del delito de lavado de dinero y cohecho activo luego que la Fiscalía General de la República descubriera que lavó $12 millones y sobornó a varios alcaldes para que le adjudicaran proyectos de obras comunales.

La Asamblea Legislativa le retiró su fuero el 29 de noviembre del 2006 y pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que tenía lista su orden de captura para cuando eso pasara, su detención no se concretó. La Cámara Primera de lo Penal ordenó finalmente su captura el 25 de enero de 2007 ante el peligro de que Silva evadiera la justicia pero el tribunal esperó hasta el siguiente día para notificar a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la orden de arresto.

El mismo 25 de enero, Silva salió de su residencia en Bosques de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, y ya no se supo sobre su paradero, pese a que el mes anterior había asegurado que enfrentaría el proceso. “El que nada debe, nada teme. No me voy a ir del país”, había dicho.

Además, Silva ha sido vinculado al asesinato de los tres diputados de ARENA del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su motorista en Guatemala en 2007.