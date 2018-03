Depositan a los alcaldes dinero solo para pagar los préstamos

Lee también

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) informó ayer que el Gobierno depositó el dinero para que las alcaldías paguen los diferentes préstamos que tienen con el sistema financiero.Según el vicepresidente del ISDEM, el alcalde Roberto Aquino, en las primeras dos semanas de enero lo que ha depositado el Gobierno son $3.4 millones para pagar préstamos. El alcalde indicó al mes son $6.5 millones los que se destinan de los $29 millones del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) para este fin.El ISDEM aclaró a los alcaldes que eso no implica que ya se haya hecho el depósito del resto de los fondos que por ley les corresponde a las comunas.“Informamos a los alcaldes y alcaldesas del todo el país que lo correspondiente a pagos de créditos ya fue depositado, pero no así el FODES”, informó la institución a través de su cuenta oficial de Twitter.El Gobierno, pese a que en el acuerdo marco que se aprobó en noviembre de 2016 para buscar solución a los problemas fiscales del país incluía el pago de los fondos del FODES de octubre, noviembre y diciembre de 2016, no ha hecho el pago correspondiente a diciembre.