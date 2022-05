Depresión y onda tropical en zona de Panamá generará lluvias en El Salvador: "No hay huracán, sino una combinación de factores"

Una combinación entre una depresión y una onda tropical en zona de Panamá, así como una alta presión en el Golfo de México, generará lluvias fuertes desde el viernes, 20 de mayo, y se extenderá durante todo el fin de semana, informó en conferencia de prensa el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

Según el funcionario, la depresión tropical se alimenta de aguas del Caribe, mientras que la onda se desplaza desde el este, generando mayor humedad en el país.

"Lo que se tiene es una combinación de varios factores, no es específicamente una sola tormenta, sino que son varias situaciones las que están sucediendo a nuestro alrededor (...) No hay huracán, sino una combinación de factores que ocasionará lluvias", explicó el ministro.

Ante esto, manifestó que junto a la Dirección de Protección Civil se mantienen atentos a las emergencias que puedan presentarse: "si se debe emitir una alerta, se hará, ya sea nacional o por zona", dijo.

En este sentido, el titular de Medio Ambiente también descartó que las precipitaciones que estos fenómenos traigan vayan a generar algún tipo de inundaciones o deslizamientos en territorio nacional.

Hasta el momento, según la institución, no hay una formación ciclónica tanto del lado del Atlántico como del pacífico, pero "eso no significa que no habrá lluvias".

#ClimaSV | "Tenemos combinación de una pequeña depresión tropical en la zona de Panamá, una onda tropical que se desplaza desde el este y nos traerá humedad, y una alta presión del Golfo de México", detalla en conferencia el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.#Lluvias pic.twitter.com/72NQe3rYNq — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) May 19, 2022

El pronóstico del clima para este jueves indica que existe la posibilidad de lluvias de moderadas a intensas, específicamente sobre la cordillera volcánica central. Para el viernes, también se prevén precipitaciones en horas de la tarde, que es cuando se recibirá mayor cantidad de lluvia.

Para el sábado se esperan lluvias en la costa y zona montañosa, mientras que el domingo las tormentas se mantendrán en la zona central y oriental para luego desplazarse hacia la costa salvadoreña.

Según el MARN, las lluvias comenzarán en la zona oriental del país para luego moverse hacia el resto del territorio.