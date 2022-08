Derechos Humanos: "El Estado salvadoreño viene siendo mal evaluado, preocupa que va empeorando", Victoria Barrientos de DPLF

La experta de Due Process of Law Foundation, Victoria Barrientos, se refirió durante una entrevista matutina a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos para el Gobierno salvadoreño.

"Salimos muy mal evaluados. La categoría C significa que el Estado no ha brindado información suficiente y la categoría D es que el Estado ha tomado acciones contrarias totalmente a las recomendaciones de la ONU. En las graves violaciones a derechos humanos en el conflicto armado tenemos C y D, específicamente en independencia judicial. Luego, en interrupcion involuntaria del embarazo tenemos C y D. En desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura salimos con una calificación de C", mencionó Barrientos.

El comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó en agosto el séptimo informe periódico de El Salvador para saber si el país cumple con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que se unió en 2018 y sobre los cuales realizó recomendaciones que debían ser cumplidas. Sin embargo, según Barrientos, la mayoría no fueron satisfactorias y otras fueron contrarias a lo recomendado.

"Deberíamos estar aspirando al cumplimento o ir mejorando. El Estado salvadoreño viene siendo mal evaluado desde 2014, pero preocupa que ahora va empeorando. No estamos avanzando, está retrocediendo y eso preocupa a las organizaciones y debería preocupar a la población", dijo Barrientos.

Además, la experta puntualizó que hay muchas claves en derechos humanos que el Gobierno de El Salvador no ha cumplido o ha realizado acciones contrarias. "Una de las recomendaciones fue Fortalecer financieramente a la Fiscalía General de la República (FGR) para trabajar con los casos de desapariciones o crímenes, por la misma información de FGR pudimos saber que esto no se ha realizado", aclaró.

"La independencia judicial y la independencia fiscal, el primero de mayo se sufrió un golpe fuerte a estas independencias removiendo a los magistrados y al fiscal general. Hemos tenido una muy mala evaluación en garantizar la protección a personas defensoras en derechos humanos, hemos visto graves acciones en contra de compañeros defensores de derechos humanos como al exprocurador David Morales o al padre Tojeira. No se ha dejado de perseguir a las mujeres que han enfrentado enfermedades obstétricas", explicó Barrientos.

De igual forma, Barrientos lamentó la poca apartura del Gobierno para con las víctimas del conflicto armado en el país."Otra recomendación fue fortalecer los programas para víctimas del conflicto armado y tampoco se ha realizado. Otra preocupación del comité de la ONU fue el acceso a los archivos de la Fuerza Armada y, como todos sabemos, se ha obstaculizado el acceso a la información", expresó durante la entrevista.