Derechos laborales de mujeres requieren de mayor divulgación

Por primera vez, El Salvador fue sede, la semana anterior, del Foro Regional de Derecho Laboral, que celebró su quinta edición y al que asistieron representantes de Centroamérica, república Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

Durante el evento, que fue organizado por la firma de abogados BDS Asesores en asocio con la firma de abogados estadounidense Littler Mendelson, fue destacado el tema de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, entre otros temas.

En el caso de El Salvador, los expertos hicieron eco de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), para enmarcar los avances que ha habido en materia de derechos laborales de las mujeres.

"Estamos avanzando bastante como país. Se han dictado importantes reformas al Código de Trabajo acerca del trato de discriminación contra las mujeres. De hecho, una de las principales reformas es que el Código de Trabajo, su interpretación y aplicación, debe ser ahora de manera integral y en armonía con la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, donde debe reinar la equidad, la igualdad y la erradicación de todo tipo de discriminación", manifestó el abogado Manuel Rosa, asociado de la firma BDS Asesores.

Parte de estas reformas, por ejemplo, detalló, son las que se refieren a la seguridad laboral que fue extendida hasta seis meses para las madres que regresan a trabajar después de haber gozado de su período de maternidad posparto. Asimismo, el hecho de que las instituciones públicas y las empresas privadas hayan comenzado a garantizar espacios adecuados e higiénicos dentro de sus oficinas o edificios administrativos para que las madres puedan extraer la leche materna o puedan brindar lactancia materna. Además, de los avances en materia penal para los casos de acoso laboral y acoso sexual laboral.

A juicio de Rosa, no obstante, sigue siendo un área de mejora la divulgación de estos derechos, cuya vulneración afecta en mayor medida a las mujeres que no han logrado culminar el tercer ciclo y el bachillerato. "Este no es un tema que se está tomando con exageración, es una realidad y pueden haber sanciones para jefes, por eso es necesario que ellos también conozcan las consecuencias, incluso penales, que puede conllevar no garantizarles los derechos laborales a las mujeres", acotó.