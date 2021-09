Desacuerdo en mercado central por retiro de vigilantes

Vendedores del Pabellón Cinco del Mercado Central de San Salvador protestaron ayer por el retiro de los vigilantes privados en las instalaciones, por órdenes de la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS) y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según los comerciantes, los vigilantes privados recibieron la orden de retirarse del mercado, pese a que llevaban años laborando en el lugar. Les aseguraron que serían "relevados" por agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y por policías, pero los usuarios del centro de abastecimiento temen que esto no se cumpla.

"Tenemos más de 20 años de brindar seguridad acá en el mercado. Nosotros no somos el problema y los usuarios y vendedores no están de acuerdo en que se cambie la seguridad. Los usuarios no están siendo renteados y las cosas que han pasado no han sido nuestra responsabilidad", declaró ayer un vigilante de AVINSE que recibió la orden de dejar el lugar. Dice que si los sacan habrían casi 300 vigilantes que se quedarían sin empleo.