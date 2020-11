Desafuero a Arriaza | "Yo no puedo permitir que la Policía desobedezca las órdenes de quienes sean, la Policía debe acatarlas siempre"

"Yo no puedo permitir como fiscal general que la Policía desobedezca las órdenes de quienes sean. La Policía debe acatarlas siempre y cuando sean legales, y en este caso era una orden legal", dijo este miércoles Raúl Melara luego que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara ayer martes una petición de desafuero contra el director general de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas por incumplir una orden de la Asamblea Legislativa.

El pasado 30 de septiembre, la comisión especial de la Asamblea Legisltiva que investiga el uso de la deuda, donaciones y demás fondos del Gobierno durante la pandemia ordenó a Arriaza Chicas que llevara por apremio al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya como mandata la ley luego que este se negara a asistir en tres ocasiones que fue convocado. Arriaza Chicas consideró que no era necesario y se negó a cumplir la orden.

"No me pueden decir a mí que el director de la Policía, quien sea, o cualquier comisionado o autoridad de la Policía, va a recibir una orden de una autoridad y le va a decir: 'mire, aquí creo que no, y entonces se la devuelvo'. Quiere decir eso que si yo le mando una orden de detención administrativa contra un violador, un agresor de mujeres, contra quien sea, él me va a decir 'creo que se ha equivocado, le devuelvo la orden'. La Policía es no deliberante y debe cumplir las leyes", señaló Melara en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El fiscal general aseguró que tiene "una excelente relación" con Arriaza Chicas pero que la petición de desafuero es conforme a ley. "Aunque suene ilógico le tengo aprecio a él, pero no es tema de cariño, sino de cumplimiento de la ley", aseveró.

Además del proceso por desafuero, Arriaza Chicas tiene pendiente la resolución de una demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por haber sido nombrado al frente de una Policía Nacional Civil siendo él un militar, una práctica prohibida en El Salvador.

Arriaza Chicas recibió por parte del presidente Nayib Bukele el nuevo cargo de viceministro de Seguridad y con eso un fuero días después de que desobedeciera las órdenes de llevar por apremio al ministro de Hacienda, lo que imposibilitó a la Fiscalía de continuar con la investigación por la desobediencia que ya había sido certificada por la Asamblea.

Ante la petición de desafuero, el Gobierno ha respondido desacreditando a la Fiscalía y acusándola de estar en contra del Plan Control Territorial con el que el Ejecutivo asegura ha bajado drásticamente los asesinatos en El Salvador.

En tanto, Melara descartó las acusaciones y señaló que "nadie puede decir que solo estamos persiguiendo un espectro político" pues también llevaron una petición de desafuero contra los diputados Norman Quijano y Arturo Magaña de ARENA, así como se lleva un proceso penal contra el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt y funcionarios del FMLN.

"Estamos previos a una campaña electoral y todos están inundando a la Fiscalía de avisos de denuncias, y hablemos de todos parejo, tanto del Ejecutivo que quisiera que solo se vieran los delitos del pasado como de la oposición que quisieran solo se viera lo presente y lo de antes se olvidara", señaló.

Melara hizo un llamado a los políticos para que no politicen los actos de la Fiscalía y les dijo que "deben entender que deben fortalecer las instituciones de control". "En la medida que se tengan instituciones fuertes e independientes así se tendrá pronta y cumplida justicia", consideró.