Desalojan a vendedores de calles céntricas

El pasado lunes, elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Miguel, informaron a los vendedores que se ubican en la segunda calle oriente y parte de la segunda avenida norte del centro de la ciudad, que debían desalojaran la zona.

El alcalde Miguel Pereira indicó que la medida es parte de las acciones para la recuperación del centro histórico de San Miguel y eso implica empezar a despejar las aceras y calles del sector.

"La idea es que la ciudad tenga un mejor aspecto y respetar, por supuesto, el derecho de los vendedores a comercializar sus productos. No vamos a quitar a ninguno de ellos sin darle una opción, pero es necesario que el peatón también ejerza su derecho de transitar libremente en las aceras de San Miguel", expresó el jefe edilicio.

El funcionario manifestó que poco a poco irán desalojando toda la segunda calle oriente, donde circulan los autobuses y microbuses en el centro de la ciudad, ya que por la acumulación de ventas, el tránsito peatonal y vehicular se hace lento.

Pereira explicó que los vendedores serán reubicados en otras calles aledañas a la segunda calle oriente y tendrán prioridad para ser instalados cuando construyan un nuevo módulo del mercado.

"Todo esto lo hacemos también a raíz de la denuncia ciudadana por la obstrucción de aceras y que se tienen que bajar a la calle para caminar. Los vendedores tienen prioridad para el reordenamiento y su nueva ubicación en otros puestos" , apuntó.

Los vendedores se mostraron molestos por la medida, ya que aseguran que desde hace varios años trabajan en el sector y que el traslado les afectará en sus ingresos económicos.

"Tenemos muchos años de vender en esta zona y no es justo que nos saquen de aquí. El que menos tiene es 10 años de vender y otros hasta 30 años y no habíamos tenido problemas, es injusto", expresó un vendedor que no quiso ser identificado por temor a represalias.

Otra de las quejas es que hicieron el desalojo sin avisarles y debido al tipo de productos que algunos ofrecen como frutas y verduras, perdieron lo invertido,

"Si nos van a trasladar a otras calles o avenidas no entiendo porque no nos mantiene acá, otra cosa sería que nos llevaran a un nuevo mercado" dijo una vendedora.