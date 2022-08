Desalojan vendedores en calle Arce de San Salvador: "Nos vamos sin puestos, con miedo y cada quien para sus casas”

La mayoría de puestos de ventas ubicados sobre la peatonal de la calle Arce en el centro de San Salvador fueron desmontados la mañana de este domingo 28 de agosto por sus propietarios, que por varios años ofrecieron sus productos sobre ese sector.

Los comerciantes aseguraron que la alcaldía de San Salvador les ha dado hasta este día para que puedan desalojar sus puestos y quitar las estructuras colocadas sobre esa calle, en el marco del ordenamiento de la capital.

Foto: LPG/ Michael Huezo

El pasado 23 de agosto la comuna capitalina sostuvo una reunión con los comerciantes y, según los mismos vendedores, no les ofrecieron alternativas reales para ubicarse y seguir vendiendo.

“Corremos peligro, si no encuentran información es por miedo que nos lleven y nos den 15 años de cárcel. Aquí nadie reniega y no dice nada. Dicen que es voluntario que nos vamos, pero es por miedo”, dijo una comerciante que pidió no ser identificada.

Foto: LPG/ Michael Huezo

Y así fue con cada vendedor abordado, callaban ante las preguntas y solamente decían que no podían dar más detalles porque tienen temor de ser identificados y recibir represalias más adelante.

Los vendedores coinciden en algo: que el desalojo realizado este fin de semana ha sido voluntario pero acompañado por el miedo que sean capturados durante el régimen de excepción si no obedecen.

“La amenaza que tenemos es que si usted me saca el nombre, me toma foto o video es para que más tarde me lleven presa y la verdad no queremos eso. Aquí nos vamos sin opción. Nos vamos sin puesto, aquí nos vamos para la casa”, dijo la comerciante que por más de 30 años vendió en ese sector.

Foto: LPG/ Michael Huezo

Al consultar sobre las alternativas que la alcaldía de San Salvador les ofreció a cambio de retirar sus puestos de la calle manifestaron que son los mercados Central, Tineti, San Jacinto y Modelo. "Pero, ¿cómo nos vamos a ir hacia allá? Esto es algo injusto. En el Hula Hula nos dijeron que no porque ya está lleno y se los dieron a los de la Rubén Darío”, cuestionó otra comerciante.