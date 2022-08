Desalojarán a 500 vendedores más del centro de San Salvador

Este fin de semana, la alcaldía de San Salvador desalojará a otros 500 vendedores del centro de la capital, quienes se sumarán a los comerciantes de la Calle Arce que fueron obligados a desocupar sus puestos desde el 28 de agosto pasado y a los que en abril se retiraron de la Calle Rubén Darío.

"El próximo fin de semana habrá una movilización en San Salvador hacia la 1.ª Avenida Norte, entre la Alameda Juan Pablo II y la 3.ª Avenida Norte, entre la Juan Pablo II y 1.ª Calle Poniente, que es del Parque Infantil", dijo el edil Mario Durán, durante una conferencia de prensa ofrecida ayer para informar sobre la intervención en la Arce.

El funcionario agregó que los desalojos abarcarán 500 puestos y 36 cuadras, que se sumarán a las que ya se han intervenido desde abril como parte del llamado Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador. La operación más reciente se llevó a cabo en la Calle Arce, la cual formó parte del paso dos de la segunda fase del plan. "En esta movilización que estamos haciendo estamos recuperando una calle con gran simbolismo. Esta fue la primera calle ocupada desde hace medio siglo, aquí iniciaron las ventas por cuenta propia", afirmó Durán. Aseguró que darán una solución a todos los vendedores desalojados, pero no aclaró cómo. El fin de semana, los comerciantes afectados dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que la alcaldía no les dio una alternativa concreta en una reunión sostenida el 23 de agosto. Como ocurrió con la Calle Rubén Darío, los de la Arce también aseguraron que su desalojo no era voluntario, sino motivado por el miedo al régimen de excepción, que ha dejado unas 50,000 capturas desde marzo. "Dicen que es voluntario que nos vamos, pero es por miedo", dijo el sábado pasado una vendedora, quien solicitó el anonimato.

Durán indicó que la "movilización" de los vendedores de la Arce inició en el kilómetro cero del Centro de San Salvador y la 3.ª Avenida. El desalojo continuó en la Avenida Morazán, entre la 1.ª Calle Poniente y la Calle Rubén Dario; sobre la 3a Avenida Norte, entre la 1.ª Calle Poniente y Calle Rubén Dario, y el Pasaje Montalvo, entre la 1.ª Avenida Norte y 5a Avenida Norte.

La primera etapa del plan se dio con la intervención de al menos 24 cuadras en la Rubén Darío, que implicó el desalojo de más de 2,000 vendedores informales entre el 19 y el 21 de abril pasado. Algunos han sido reubicados en el Mercado Hula-Hula. La alcaldía de San Salvador ha dicho que invertirá $20 millones solo en la Calle Arce.