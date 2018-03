Desalojarán a los habitantes de la comunidad Emmanuel

Lee también

Las 88 familias de la comunidad Emmanuel, en la colonia Las Palmeras, en Santa Tecla, La Libertad, serán desalojadas por la comuna este miércoles, luego de que la Cámara de Segunda Instancia entregó una resolución en la que detalla que avala el procedimiento, ya que no cuentan con escrituras de los terrenos que habitan, por lo que hay una apropiación sin el consentimiento de nadie.La notificación calificó a los habitantes de esta comunidad como invasores, por lo que les ordenó su retiro a más tardar el 22 de febrero.“Nosotros siempre nos hemos mantenido bajo el Estado de derecho, dentro de lo que es correcto, dentro de la legalidad; nosotros no podemos aceptar la violación de los derechos de los tecleños, ni tampoco acciones que van en contra de la ley. Nadie puede apropiarse de bienes de terceros sin el consentimiento de ellos”, dijo Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla.Durante meses, los miembros de esta comunidad –donde hay cerca de 70 mujeres, 90 niños y 50 hombres– han levantado varias protestas (principalmente en el bulevar Monseñor Romero) para evitar el desalojo.En noviembre de 2016 marcharon hacia el Juzgado Tercero de Paz para pedir a la jueza que suspendiera la ejecución de la resolución de desalojo que estaba programada para el 4 de enero.En esa oportunidad, los habitantes lograron que el desalojo no se consumara. El proceso llegó hasta la Sala de lo Constitucional, donde las personas de la comunidad presentaron un amparo.Sin embargo, fue declarado inadmisible el recurso de amparo interpuesto para impedir el desalojo promovido por la Alcaldía de Santa Tecla.Pese a que los habitantes esperan que en los próximos días D’Aubuisson desista del desalojo, el alcalde mantiene su postura: “Yo no voy a poner los intereses de 88 personas encima de los intereses de 10,000 familias que están esperando tener su parque”.Ante el cuestionamiento de si se esperaría que el miércoles la policía y miembros de la UMO cumplan con la resolución, respondió: “Nosotros vamos a estar siempre pendientes de los tecleños y atendiendo a ciudadanos tecleños que pagan sus impuestos y que tienen derechos que se les debe retribuir... derechos a su zona verde, a su parque. Tenemos el dinero guardado solo para construirlo, ya listo; los niños de 10,000 habitantes de la zona de influencia de Las Palmeras y alrededores están esperando su parque desde hace años”.El alcalde de Santa Tecla recordó que cuando ya estaban listos para iniciar el proyecto de la construcción del parque, estas familias que habitan la comunidad Emmanuel se apropiaron de los terrenos.“Lo han reconocido estas personas, que se apropiaron de un bien que no les correspondía; por eso no han ganado el caso, porque ellos mismos lo reconocieron. Entraron la noche antes que yo tomara posesión, llevados por gentes del mismo FMLN que viene desde Berlín... ¿qué tienen que hacer ahí? Que les ayude el alcalde de Berlín, que les ayude el alcalde de Zaragoza a los que son de ahí”, sostuvo el alcalde tecleño.Sin embargo, hay algunas personas que habitan esa comunidad que son originarias de Santa Tecla, por lo que se le preguntó qué pasará con ellas: “Los tecleños ahí solo eran siete, realmente tecleños; y solo para ellos, más otros tres que son nacidos en Santa Tecla, pero que ya no tenían DUI de aquí les hemos dado una opción. Nos hemos entendido con ellos, pero primero tienen que desalojar”, dijo. Pese a que se le consultó qué opción era la que se les iba a dar, se limitó a decir que se daría a conocer próximamente.