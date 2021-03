Desalojarían a dos ancianos

Lucas Ávalos Mártir, de 88 años, y su esposa, Carlota Vargas de Ávalos, de 84, han dedicado la mitad de sus vidas a cuidar un rancho ubicado en Playa Alegra, Barra de Santiago, jurisdicción de Jujutla, departamento de Ahuachapán; sin embargo, tras 43 años de servicio, los propietarios quieren desalojar a los esposos Ávalos del lugar.

"Estamos esperando la voluntad de Dios, el jefe (Carlos Mauricio Guerra), me dijo que ya nos había esperado cuatro años para que nos saliéramos. Tenemos 43 años de estar cuidando el terreno y no nos quiere dar nada (indemnización). Uno de pobre no tiene donde vivir, yo aquí estoy al sol y al sereno y no hay para donde salir, no tengo dinero, no tengo nada", expresó don Lucas.

"Me daban $30 mensuales. Yo estoy aquí más que todo por la sombra, y cuidándoles la propiedad", indicó.

Familiares y vecinos se unieron para apoyar a la pareja de ancianos y tratar de conseguirles un terreno para hacerles la vivienda. Según una de las nietas, sus abuelos han sido amenazados, "les han dicho que se irán a las buenas o a las malas", expresó. Por su parte, Carlota de Ávalos, quien padece una enfermedad, sólo pide, "tener una vivienda en donde podamos estar tranquilos con mi esposo".

"En la comunidad la noticia ha impactado por la injusticia, más por la edad de ellos, a través de la familia de fútbol playa, gestionamos ayuda. Don Luquitas es muy reconocido en el lugar, pienso que si él hubiera tenido un salario no hubiera tenido que salir a trabajar al estero, para ganarse el sustento de él y su esposa", dijo Homer Velásquez, hermano del reconocido jugador de fútbol playa, Frank Velasquez.