Desapariciones y pacto con pandillas reducen los homicidios

Aunque el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que el año 2021 será "el año más seguro del último cuarto de siglo", expertos en seguridad pública afirman que el dato no es "certero", debido al subregistro de casos de desaparecidos a nivel nacional y a las dudas sobre cómo se ha logrado y mantenido esa sensación de seguridad de la cual alardean las autoridades.

La PRENSA GRÁFICA habló con tres expertos y llegaron a la conclusión que la reducción de cifras de homicidios esconde tres puntos importantes: la falta de transparencia de datos, el aumento de desaparecidos y el pacto con las pandillas.

Datos de la Mesa Tripartita, conformada por la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la PNC, respecto al registro de homicidios de los últimos 17 años confirman lo dicho por Arriaza Chicas, que 2021 será el año con menos asesinatos.

"El año 2021 se convertirá en el más seguro en los últimos 25 años. Desmentimos cualquier tipo de vinculación, y es una falta de respeto contra todos los talentos humanos policiales que se han sacrificado por el país, hablar de una tregua", aseguró la semana pasada Arriaza.

Jeanette Aguilar, experta en seguridad pública, concuerda con lo dicho por el funcionario, pues, si parte de las estadísticas oficiales, este año cerrará con "la tasa más baja de homicidios del último cuarto de siglo". Sin embargo, eso no quiere decir que esas cifras sean reales o más bien confiables, según la investigadora.

"A diferencia de lo que puede ocurrir en otros países, la cifra oficial producida por fuentes criminológicas ya no son un reflejo confiable del número de muertes violentas ocurridas anualmente, debido al número indeterminado de asesinatos que no pasan a formar parte de la estadística oficial porque los cuerpos o restos de las víctimas yacen ocultos en una fosa clandestina", aseguró.

Indicó que desde hace un tiempo la estadística oficial es "ficticia", pues no refleja la realidad del país.

Para Aguilar es decepcionante que ya no se estén poniendo de forma oportuna y pública las actas de la Mesa Tripartita, como se hacía antes. Dijo que ahora es dudoso cómo se están manejando "los restos de datación indeterminada que con anterioridad se incluían en el mes que eran localizados", en alusión a que la Mesa, desde mayo, optó por asignar un cuerpo encontrado al año en el que se calcula ocurrió su asesinato y no cuando es encontrado.

Sobre los desaparecidos, un experto en el comportamiento de las pandillas que pidió no ser identificado para no correr peligro en su trabajo de campo, aseguró que "los homicidios no se han reducido, sino que las desapariciones aumentaron. Eso influye en el registro de los asesinatos, pues sin cuerpo no hay homicidio".

Este experto asegura que las autoridades ya tienen identificadas varias fosas clandestinas pero ha ordenado no trabajarlas para no sacar más cuerpos en lo que queda de 2021. "Lo que hizo el director de la PNC es faltarle el respeto a las miles de familias de desaparecidos. Es negar que hay miles de salvadoreños que fueron enterrados en estos años. Es borrar del mapa a miles de salvadoreños", aseveró.

El experto dijo que la manera de operar de las pandillas influye en el registro de los homicidios, ya que los cuerpos los están desapareciendo sistemáticamente. Aseguró hay una cifra negra de entre 5 y 8 cuerpos que desaparecen cada día.

La modalidad que están utilizando también es amenazar a las familias a que no denuncien la desaparición ya que "están calentando la zona", "que nada se les ha perdido", y si no hacen caso "van a ver la foto", que significa una segunda desaparición en la familia.

Verónica Reyna, experta en seguridad pública y representante del Servicio Social Pasionista (SSP), reconoce que hay una baja en el registro de homicidios pero aseguró que esta tiene un gran costo para los salvadoreños, ya que se depende de las estructuras del crimen organizado, en este caso de las pandillas.

"Es una seguridad muy frágil que se convierte en una paz mafiosa. La mejora en seguridad que tenemos depende casi en su totalidad de las pandillas. Cuando la seguridad de una población depende del crimen, no puede ser un logro de ningún Estado", aseguró.

Para Reyna es preocupante que la violencia dependa de la ruptura o evolución del pacto entre pandillas y el Gobierno, y dijo que es irresponsable que las autoridades sigan negando las negociaciones que tienen con estas estructuras.