Desarticulan en El Salvador a tres estructuras de narcotráfico internacional

Tres estructuras de narcotráfico que operaban internacionalmente fueron desarticuladas hoy en El Salvador en la "Operación Nexos-Narcos" realizada a escala nacional en la madrugada de este lunes, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía dijo que se ordenaron 83 allanamientos en nueve departamentos de El Salvador y se giraron 50 órdenes de capturas, entre las que se encuentran tres policías que "ayudaban a las tres estructuras de narcotraficantes en evadir controles, advertir presencia policial, entre otras acciones".

Por el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un policía, identificado como Edgar Antonio Martínez Landaverde, con Orden Numerario Institucional (ONI) 24862.

Además, fue capturado Asmael Arturo Bercián Rivera. Este es el padre de Moris Alexander Bercián Machón, alias "El Barney", uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha y "criminal transnacional" según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Barney es prófugo desde septiembre del 2015, cuando firmó por última vez en un juzgado porque estaba siendo procesado en libertad por delitos relativos al tráfico de drogas.

Asmael Bercián ya había sido capturado en mayo del 2017 por el delito de estafa. Un Juzgado lo benefició con medidas sustitutivas a la detención por que el imputado demostró que padece cáncer.

El hermano de El Barney, José Adan Silva Bercián también fue capturado hoy, así como Carlos Arturo Flores Cristales, Luis Alejandro Cruz Lorenzana, Anselmo Palma Pineda y Miguel Ernesto Jovel Ayala.

Fotos: PNC

Manuel de Jesús Thomas Rivas, Francisco Orlando Maltez Portillo y Edgar Ulises Pérez Martínez también son parte de los detenidos.

Fotos: PNC

FGR giró 50 órdenes de captura y 83 allanamientos en 9 departamentos para desarticular 3 estructuras delincuenciales que operaba internacionalmente, asegura el Fiscal General, Douglas Meléndez. pic.twitter.com/HN00OiMFNn — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 30 de abril de 2018

También fueron detenidos el ex presidente del equipo de fútbol Once Municipal, Bernardo Adalid Magaña y el ex candidato a alcalde de Jicalapa, Jorge David Ávalos.

El fiscal general Douglas Meléndez dijo que en total habían sido capturadas al menos 17 personas, del total de órdenes giradas. En los registros se han incautado $37 mil, 16 armas de fuego y 25 vehículos.

Foto: FGR

La Fiscalía dijo que "en varias de las viviendas de los imputados se ha encontrado abundante material para realizar santería y magia negra", que son "rituales característicos de narcotraficantes consumados".

Fotos: FGR

Este hallazgo ocurrió en la calle Motocross de la colonia Miralvalle en San Salvador.

Fiscal General, Douglas Meléndez, supervisó allanamientos ordenados por la Unidad Especializada Antinarcóticos en diferentes zonas del país. En una casa de la calle Motocross se localizó material de santería y magia negra. pic.twitter.com/2n02bhB07M — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 30 de abril de 2018

La Fiscalía explicó que las investigaciones iniciaron en 2016 "con una serie de decomisos de drogas en San Salvador, San Miguel y Sonsonate, donde se logra establecer la participación de los implicados en dichas estructuras delincuenciales".

El fiscal general dijo que las estructuras desarticuladas hoy están vinculadas "con droga que está viniendo desde Colombia".

Armas de fuego y dinero incautado en los operativos de hoy. Fotos: FGR

Por otra parte, la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que la droga era traída desde el occidente y oriente de El Salvador para distribuirla en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El mes pasado, las autoridades salvadoreñas realizaron la "Operación sin fronteras" en la que dieron un "duro golpe" a tres estructuras de crimen organizado que operaban en El Salvador y Guatemala.