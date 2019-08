Desarticulan red dedicada al tráfico ilegal de personas

Llevaban personas de manera ilegal a Estados Unidos y cobraban entre $8,000 y $12,000. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que ayer por la madrugada desmantelaron una estructura de tráfico ilegal de personas que actuaba a escala nacional.

La Fiscalía ordenó la captura de 32 supuestos miembros de la supuesta red, en una operación que bautizó con el nombre de San Miguel, así: 20 órdenes de detención en la zona oriental, siete en la occidental y 5 en el centro del país. Sin embargo, hasta ayer a las 11 de la mañana, la PNC reportó que capturó a 23 presuntos integrantes de la estructura, mientras que a otros dos que ya estaban detenidos por otros delitos les notificaron sobre los nuevos cargos en su contra.

Según las investigaciones fiscales, algunos de los cabecillas de la banda son Wilfredo Reyes Martínez, Edgar Bernardo Barahona Hernández, Adilba Astrid Umaña de López, José Israel Cruz Escobar, Marlon Osiris Magaña Guevara y los hermanos Carlos Armando y Gustavo Adolfo Umanzor Flores. Los miembros que ya estaban en prisión son José David Carranza Fuentes y Carlos Alberto Menjívar.

Las autoridades los acusan de los delitos de tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia ilegal de arma de fuego, dijo Germán Arriaza,director fiscal contra la corrupción. Algunos detenidos son empresarios, abogados y el exagente policial identificado como Édgar Barahona.

El operativo que finalizó con las capturas fue realizado de manera conjunta entre la FGR, la División de Investigación Criminal Transnacional (DICT) y la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) de la PNC. Los supuestos traficantes fueron detenidos en los departamentos de Morazán, San Miguel, La Unión, Usulután, San Salvador y Santa Ana.

Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, confirmó ayer que un alcalde del oriente de El Salvador está involucrado en el tráfico de personas, pero todavía no ha sido capturado. El jefe policial no quiso revelar el nombre del funcionario ligado a la red, según dijo, para no entorpecer la investigación. "Estamos detrás de él, y una vez lo capturemos lo vamos a poner a disposición de la justicia", agregó.

A pesar de que la banda actuaba a nivel nacional, su centro de operaciones lo tenía en San Miguel, explicó ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, durante la presentación ante la prensa de los capturados. Las autoridades de Guatemala y Honduras colaboraron con las investigaciones porque la estructura tenía "tentáculos" allí, dijo Rivas.

"Esta investigación tiene su alcance desde El Salvador hasta los Estados Unidos. Guatemala también está haciendo su labor. México también está integrado a este trabajo. Es una investigación criminal a nivel nacional e internacional", dijo Arriaza Chicas.

Carlos Umanzor, uno de los detenidos, ya tenía antecedentes: fue vinculado con la banda Los Perrones, ligada al tráfico de droga. La fiscalía ordenó su captura el 8 de junio de 2008, pero Carlos permaneció prófugo durante dos años, hasta que se presentó voluntariamente en marzo de 2010. Ese mes, el Juzgado Octavo de Instrucción lo absolvió provisionalmente del delito de evasión de impuestos, a petición de la FGR.

"(Carlos y Gustavo Umanzor) son parte de la estructura que ordenaba la logística, movía a las personas y también comandaba a los demás miembros delincuenciales. Ellos coordinaban en oriente para que la víctima pasara a la capital, y luego era transportada hacia occidente. (Carlos) es un criminal reconocido en este país", dijo Julio César Santana Vela, subdirector de Investigaciones de la PNC.

Incautan bienes

De acuerdo con la fiscalía, en la Operación San Miguel ejecutó 35 allanamientos, en los cuales decomisó 16 vehículos, 15 armas de fuego, además de $26,474 y 120 lempiras en efectivo.

También, la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR confiscó 63 propiedades valoradas en $1,000,026 que pertenecían a integrantes de la banda.

"Esta organización criminal se lucró con el sufrimiento de salvadoreños, poniéndolos en riesgo y aprovechándose de ellos. Exhorto a la población a denunciar y desconfiar de quienes les hagan promesas migratorias", dijo el fiscal general, Raúl Melara.