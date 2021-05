Descarta gestión para recuperar fondos USAID

Nayib Bukele descartó ayer que el gobierno de El Salvador intente realizar alguna gestión para revertir la decisión de USAID, de reorientar los fondos que se entregaban a la FGR, CSJ, IAIP y PNC hacia organizaciones de la sociedad civil.

Lo anterior, luego que, el pasado lunes, el diputado Serafín Orantes (PCN), afín al gobierno, dijera tener conocimiento que la canciller Alexandra Hill Tinoco viajará en las próximas dos semanas a Estados Unidos para intentar reunirse con congresistas, en un intento por dar marcha atrás a dichas medidas.

"El dinero de USAID no es nuestro, es del pueblo estadounidense que paga impuestos, y no tenemos que decirles dónde invertir. Donde USAID quiera regalar su dinero puede hacerlo, mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque es ilegal", mencionó Bukele, que en las últimas semanas ha reorientado su discurso para atacar a organizaciones no gubernamentales que luchan contra la corrupción y buscan transparencia, acusándolas de ser opositoras.

Bukele insistió en que las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la república, Raúl Melara, que han sido condenadas por la comunidad internacional, son "irreversibles" y que el oficialismo "ya pasó la página" en ese tema.

Pese a la negativa de Bukele de reconocer la posibilidad de un viaje de la canciller, el diputado oficialista Romeo Auerbach (GANA) vio con buenos ojos que este pudiera producirse, y coincidió con Bukele en que las destituciones no se revertirán por parte del oficialismo.

"Si algún malentendido hay, para eso se sientan los amigos. No creo que esté en la agenda de ninguno de los dos países (revertir las decisiones)", recalcó también el legislador de GANA.