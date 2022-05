Descartan cementerio clandestino

La Policía Nacional Civil (PNC) descartó realizar excavaciones en una supuesta fosa clandestina localizada en un terreno situado al final de la avenida Esmeralda, en la zona alta de la colonia Milagro de La Paz, de la ciudad de San Miguel, porque tras las primeras indagaciones realizadas descartaron que se encuentren cuerpos enterrados en el sector, indicó una fuente policial.

La PNC, junto al Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron ayer por la mañana una inspección en la zona luego que el martes elementos del CAM localizaran en el sector tierra removida y ropa con manchas que al parecer eran de sangre.

Tras la inspección, la Policía confirmó que en el lugar no identificaron elementos que pudiera comprobar que en el área existiera un cementerio clandestino.

"Al parecer fue una falsa información, pero como institución, teníamos que corroborarlo. Por el momento se ha descartado posible fosa", dijo la fuente policial.

Se conoció que las autoridades firmaron un acta estableciendo esos datos.

La fuente agregó que descartaron realizar excavaciones en el lugar porque las autoridades consideran que no existe indicios: "No hay necesidad, no hay nada según se ha considerado, por el momento".

Se buscó la versión de la Fiscalía en el lugar, pero se limitaron a decir que no habían indicios de cementerio clandestino, posteriormente se buscó a través de vía telefónica pero no hubo respuesta.