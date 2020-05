Descartan cuarentena en casa para los asintomáticos

Para el Ministerio de Salud (MINSAL) no es una opción que los pacientes positivos de covid-19 que no presentan síntomas pasen la enfermedad estando en casa.

Esa fue una posibilidad que planteó el Colegio Médico "dado que pueden ser un gran número". Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró que no es una recomendación a tomar.

"Me parece rara la petición del Colegio Médico porque parecería que el Colegio Médico es el Colegio Médico de Estados Unidos. No sé si ellos desconocen que la mayoría de la población salvadoreña habita en lugares en donde solo existe un cuarto y existen cinco personas en esa habitación", respondió el funcionario de salud.

Las condiciones que cumplen la mayoría de viviendas de la población son la pauta para el Ministerio de que enviar a casos positivos a cuarentena domiciliar representa un riesgo para otras personas.

De los más de 555 casos positivos reportados por covid-19 en el país, más de 260 comparten la característica de que las personas afectadas no presentan síntomas de la enfermedad.

Para evitar el contagio masivo de personas, el ministro consideró que es necesario mantener un mismo protocolo de atención de casos.

"El manejo debe ser sólido y para que sea sólido debe ser un solo protocolo de manejo. Sí tenemos unos resultados que son bastante aceptables diría yo, no son perfectos porque para mí perfecto sería que no tuviéramos ningún caso, pero son bastante aceptables y son buenos, y a veces lo perfecto no va de la mano de lo bueno", puntualizó el funcionario en una entrevista que sostuvo con LA PRENSA GRÁFICA.

Alabí dijo que quizás la recomendación planteada por el Colegio responde a peticiones de "grupos específicos en los cuales tienen un nivel adquisitivo mayor y que tal vez podrían tener esa particularidad" de tener en casa un espacio adecuado para aislarse.

De igual forma, el Colegio Médico planteó la posibilidad de disminuir tiempos de cuarentena a 14 días en algunos casos.

Eso fue algo que también el ministro consideró que no es prudente hacerlo.

De momento, el tiempo de cuarentena que se maneja en los centros de contención en el país es de 30 días. Es igual para el caso de pacientes que están contagiados.

El tiempo se alarga para quienes estando recluidos rompen los reglamentos de aislamiento y de prevención.

"Nosotros acertadamente decidimos tomar el período de cuarentena de 30 días y ha sido una opción que ha garantizado limitar esa enfermedad y el crecimiento en el exterior (de los centros)",dijo.