Descartan enriquecimiento ilícito de expresidente de CSJ

Domingo Méndez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), era uno de los exfuncionarios investigados por la Sección de Probidad de esa institución. Esta semana, el pleno de la Corte concluyó que no existen indicios de que el exfuncionario se ha enriquecido ilícitamente, por lo que no deberá enfrentar un proceso civil.

Doce de los 15 magistrados que integran la Corte Plena, máxima autoridad de la CSJ, votaron este martes a favor de la exoneración del exfuncionario, quien presidió la Corte entre 1994 y 1997.

La Sección de Probidad examinó las cuentas bancarias, transacciones y compras de Méndez correspondientes al período en el que él ejerció como funcionario y las posteriores al cese de funciones. En ese examen inicial determinaron que había un monto no justificado de $1.8 millones, pero luego la Corte decidió que las investigaciones de Probidad abarcarían únicamente un año después del cese de funciones, por lo que ese monto se desvaneció.

“La cantidad no justificada es sumamente inferior a la cantidad de dinero que él tuvo como disponibilidad”, dijo uno de los magistrados que votó el pasado martes.

Además, el expresidente de la Corte presentó documentación para justificar el monto cuestionado por la Sección de Probidad.

“Se ha hecho justicia. Yo he estado en la Corte 23 años y nunca se me ha pegado ni un billete y he sido un presidente absoluta y totalmente honrado. Presenté un honrado de toda mi vida prácticamente. Me siento muy satisfecho, aunque todavía no tengo notificación”, comentó Méndez, al aclarar que aún no ha recibido la notificación de la Corte.

En febrero pasado, la Corte también exoneró a otros tres exfuncionarios: al expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura Tito Zelada, al exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral Eduardo Urquilla y al juez Jorge Alfonso Quinteros Hernández.