Desconfían de datos oficiales de la covid-19

A pesar de que el Gobierno ha declarado que el país reporta las cifras más bajas de personas afectadas por el coronavirus de la región centroamericana, representantes de algunos sectores dijeron que no confían en los datos brindados por el Ministerio de Salud (MINSAL).

Así lo afirmó el cirujano Roberto Vidrí, médico que ha llevado el seguimiento al trabajo realizado por el Ministerio de Salud durante la pandemia. El doctor considera que las cifras son mucho más altas que las publicadas por el Gobierno. Vidrí publicó ayer en su cuenta de Twitter: "Falso. Estudio de datos del RNPN demuestra un exceso de mortalidad en 2020 de >8000 personas. En El Salvador, en realidad hay cerca de 10,000 muertos por covid", aseveró.

“Que nos digan la verdad. Estoy seguro que nos han bajado las cifras para no alarmarnos, pero eso no es una buena política”.



Gregorio Rosa Chávez , cardenal

El profesional manifestó en otro tuit que basaba su afirmación en un estudio epidemiológico de exceso de mortalidad que realizó en octubre del año pasado, donde usó datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), y que "demostraron que entre junio y agosto había 9,127 muertes en "exceso", comparado con los promedios de los últimos cinco años.

Por su parte, Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, apoyó los datos expresados por Vidrí. "Coincido totalmente con el Dr. Vidrí, el subregistro es obvio, verificado con varias fuentes: Alcaldías, RNPN y aseguradoras", afirmó. Además, considera que hay un tema de debate sobre el registro de los decesos por covid-19 y en cómo el Ministerio de Salud está realizando el registro de estos datos. También mostró su preocupación el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien invitó al Gobierno a que brinde la información real. "Yo sufro cuando veo los datos de la pandemia porque no son los verdaderos, sé que los datos son más alto de los que conocemos oficialmente. Que nos digan la verdad, estoy seguro que nos han bajado las cifras para no alarmarnos, pero eso no es una buena política, más que está en juego la vida de las personas", enfatizó.

Excepción. La vacuna contra el covid no se aplicará a embarazadas ni niños, dijo GOES.

El pasado 2 de noviembre, LA PRENSA GRÁFICA publicó un especial sobre los decesos por covid - 19, y a esa fecha, solo en el cementerio La Bermeja de la ciudad capitalina, estaban registrados 1,117 nichos de personas fallecidas por coronavirus, según información brindada por la alcaldía de San Salvador.

Solo el 9 de enero, Salud reportó 11 fallecidos y 33 nuevos casos de contagio. Un total de 162 cabinas se han habilitado para las jornadas, pero aún no se cuenta con las vacunas.

Vacuna

El MINSAL publicó los lineamientos técnicos para vacunar a los salvadoreños. El primer grupo a vacunarse será el personal médico, luego los adultos mayores de 60 años. Le siguen PNC, FAES, Centros Penales, entre otros.